Український народ отримає премію Мюнхенської безпекової конференції: деталі

Мюнхенська безпекова конференція пройде 13-15 лютого 2026 року

Премію Евальда фон Клейста Мюнхенської безпекової конференції цього року буде присуджено українському народу. Про це повідомив голова Мюнхенської безпекової конференції (MSC) посол Вольфганг Ішингер, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Цього року ми вручимо цю премію не видатній особі, але мужньому українському народу», – заявив Ішингер.

Дипломат зауважив, що конференція хоче привернути увагу до того, що український народ останніми днями та тижнями переживає те, «що можна оцінити лише як тероризм». Премія засновника Мюнхенської безпекової конференції Евальда фон Клейста з 2009 року присуджується людям, які зробили особливий внесок у «справу миру та вирішення конфліктів».

Як відомо, 62-га Мюнхенська безпекова конференція пройде 13-15 лютого 2026 року. Майже 50 глав держав та урядів з усього світу, парламентарії, експерти, бізнесмени обговорять виклики політики безпеки.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс цього року не братиме участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Ще кілька днів тому ЗМІ писали, що американський політик знову планує виступити на форумі в лютому, однак тепер його візит скасували.