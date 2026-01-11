Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
26-річний Коффі Віктор походить із півночі Того, з міста Дапонг
фото: скріншот із відео

Бойові побратими зверталися до африканця: «Іди звідси, мавпо»

Коффі Віктор Кеметчон – найманець із невеличкої країни Того, що на заході Африки. Нині він перебуває у таборі для військовополонених. Як інформує «Главком», у проєкті «Хочу жити», полонений розповів, як опинився у лавах російської армії.

26-річний Коффі Віктор походить із півночі Того, з міста Дапонг. За його словами, батько працював учителем, а мати займалася бізнесом. Сам чоловік має медичну освіту і працював медбратом. У нього є дружина та дитина. Як стверджує африканець, у Росію він приїхав навчатися – підвищувати кваліфікацію. Успішно здобував знання у Саратові, аж доки не вирішив провідати знайомих у сусідній Казані. Там його під формальним приводом перевірки документів затримали поліцейські, проте відвезли не у відділок, а у військову частину. Громадянину Того дали каску, бронежилет та автомат, а також змусили підписати якісь папери російською мовою.

«Сказали, якщо не підпишу, то мене вб’ють», – запевняє найманець.

Два тижні Коффі Віктор пропрацював у госпіталі, а опісля опинився на фронті в Україні. Каже, ніхто з бойових побратимів із ним не розмовляв і нічого не пояснював. Він лише чув: «Іди звідси, мавпо». Тож однієї ночі, коли всі поснули, африканець утік. Йому вдалося неушкодженим дістатися до позицій ЗСУ.

Нині, будучи в полоні, Коффі Віктор переконався, що українці, на відміну від росіян – не расисти.

Нагадаємо, на Куп'янщині 127-ма окрема важка механізована Харківська бригада взяла в полон громадянина Куби Джоанді Депалазу із позивним Ніхто.

Раніше полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати. 

Також українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації.

Читайте також:

Теги: полон українці військові Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Бєлячкова розповіла про алгоритми порятунку для родин військовополонених і цивільних
300 вироків за «тероризм». Розмова про психологічне насилля, з яким стикаються родини полонених
Вчора, 10:45
Україні вже зараз потрібні чіткі державні та громадські програми з адаптації ветеранів
Соціолог перерахував серйозні виклики, які чекають на Україну після війни
4 сiчня, 15:15
Головним в коаліції є Велика Британія та Франція, і «їхня військова присутність є обов’язковою», пояснив президент
Президент назвав країни Європи, які обов’язково мають відправити війська в Україну
3 сiчня, 21:48
Навіть сьогодні варіант «воювати до виходу на кордони 1991 року» підтримують до 10% українців
Який сценарій закінчення війни є бажаним для українців: соціолог розкрив очікування суспільства
28 грудня, 2025, 21:15
Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння
Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі
28 грудня, 2025, 17:58
Начальник Генерального штабу Туреччини Сельчук Байрактароглу зустрічається зі своїм лівійським колегою Мохаммедом Алі Ахмедом Аль-Хаддадом в Анкарі, Туреччина, 23 грудня 2025 року
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
23 грудня, 2025, 22:57
У центрі допомагатимуть цивільним, військовим і членам їхніх родин та проводитимуть програми для дітей
Вирішено долю санаторію «Жовтень», через який розгорілася сутичка між ГУР і військовими
18 грудня, 2025, 13:23
У Познані двоє чоловіків напали на українця та побили його
У Польщі двоє чоловіків напали та побили українця у трамваї, почувши українську мову (відео)
15 грудня, 2025, 09:14
Німеччина посилить східний кордон Польщі з Білоруссю та Росією
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю
14 грудня, 2025, 08:57

Події в Україні

«Журналіст Медведчука» Вʼячеслав Піховшек сховався у несподіваному місці – розслідування
«Журналіст Медведчука» Вʼячеслав Піховшек сховався у несподіваному місці – розслідування
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську – DeepState
Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську – DeepState
Львів засипає снігом. Садовий звернувся до містян із проханням
Львів засипає снігом. Садовий звернувся до містян із проханням
Родичі зниклих безвісти мають право на відстрочку від мобілізації: що потрібно знати
Родичі зниклих безвісти мають право на відстрочку від мобілізації: що потрібно знати
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини

Новини

Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua