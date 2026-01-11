Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії

Бойові побратими зверталися до африканця: «Іди звідси, мавпо»

Коффі Віктор Кеметчон – найманець із невеличкої країни Того, що на заході Африки. Нині він перебуває у таборі для військовополонених. Як інформує «Главком», у проєкті «Хочу жити», полонений розповів, як опинився у лавах російської армії.

26-річний Коффі Віктор походить із півночі Того, з міста Дапонг. За його словами, батько працював учителем, а мати займалася бізнесом. Сам чоловік має медичну освіту і працював медбратом. У нього є дружина та дитина. Як стверджує африканець, у Росію він приїхав навчатися – підвищувати кваліфікацію. Успішно здобував знання у Саратові, аж доки не вирішив провідати знайомих у сусідній Казані. Там його під формальним приводом перевірки документів затримали поліцейські, проте відвезли не у відділок, а у військову частину. Громадянину Того дали каску, бронежилет та автомат, а також змусили підписати якісь папери російською мовою.

«Сказали, якщо не підпишу, то мене вб’ють», – запевняє найманець.

Два тижні Коффі Віктор пропрацював у госпіталі, а опісля опинився на фронті в Україні. Каже, ніхто з бойових побратимів із ним не розмовляв і нічого не пояснював. Він лише чув: «Іди звідси, мавпо». Тож однієї ночі, коли всі поснули, африканець утік. Йому вдалося неушкодженим дістатися до позицій ЗСУ.

Нині, будучи в полоні, Коффі Віктор переконався, що українці, на відміну від росіян – не расисти.

