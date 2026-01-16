Джей Ді Венс пропустить Мюнхенську конференцію з безпеки

Джей Ді Венс не приїде на Мюнхенську конференцію з безпеки

Торік Венс запам’ятався в Мюнхені жорсткою промовою на адресу Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс цього року не братиме участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомляють західні ЗМІ, пише «Главком».

Ще кілька днів тому ЗМІ писали, що американський політик знову планує виступити на форумі в лютому, однак тепер його візит скасували.

Торік Венс запам’ятався в Мюнхені жорсткою промовою на адресу Європи. Він звинувачував європейські уряди в цензурі в соціальних мережах і переслідуванні інакодумців. За його словами, влада використовує «потворні слова з радянського минулого, на кшталт «дезінформації»», щоб змусити критиків мовчати.

Тоді Венс прямо заявив, що без змін у ставленні до свободи слова відносини з США погіршуватимуться.

«Якщо ви боїтеся власних виборців, Америка нічим не зможе вам допомогти. І більше того – ви нічого не зможете зробити для американського народу, який обрав мене та президента Трампа», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло. На його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

До слова, серед республіканців та незалежних виборців, які схиляються до Республіканської партії, лідером симпатій є віцепрезидент Джей Ді Венс, якого назвали 22% респондентів. Далі з великим відривом ідуть держсекретар Марко Рубіо (4%) та губернатор Флориди Рон ДеСантіс (2%).