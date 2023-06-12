Путін, що вбив майже 9 тис. українців, звинуватив Україну в «обстрілах гуманітарних об'єктів»

Російські загарбники вбили майже 9000 цивільних українців з початку повномасштабного вторгнення

Російський диктатор цинічно заявив, що «тактика ЗСУ – це обстрілювати цивільні об’єкти»

Російська загарбницька армія вбила в Україні майже 9 тис. мирних мешканців, проте диктатор Володимир Путін заявив, що це Київ наносить удари по цивільним об'єктам. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

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Путін обурився «тактикою Збройних Сил України» під час спілкування із лауреатами російських державних премій. Диктатор

звинуватив Київ в обстрілах житлових кварталів.

«Але навіщо, скажемо прямо, противник б'є по житлових кварталах? Заради чого? Навіщо? У чому сенс? По гуманітарним об'єктам. Військового сенсу немає жодного», – цинічно зауважив Путін.

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Путіну доповіли, що ЗСУ нібито завдали удару по Республіканському травматологічному центру в Донецьку, снаряд нібито влетів до операційної. Через це диктатор закликав учасників гуманітарних акцій бути обережними на окупованих територіях та у всьому слухатися військових. Проте «піклування» Путіна про безпеку мешканців тимчасово окупованих територій України – це чергова російська брехня, адже саме за наказом Путіна російська загарбницька армія продовжує обстріл мирних українських міст. Путін заявив, що «обстріли цивільних об’єктів не мають військового сенсу», проте це основна тактика окупантів – знищити якомога більше цивільного населення, адже боротьба із ЗСУ виявилася їм не по силам.

Зазначимо, що внаслідок розв'язаної Росією війни загинуло щонайменше 8 791 мирних жителів в Україні, а 14 815 осіб отримали поранення, випливає з даних Управління верховного комісара ООН з прав людини на травень.

Нагадаємо, що Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь. Диктатор також зазначив, що ЗСУ зберігають військовий потенціал.