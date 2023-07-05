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Як закінчиться війна? Експрезидент Польщі допустив песимістичний сценарій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як закінчиться війна? Експрезидент Польщі допустив песимістичний сценарій
Колишній президент Польщі розповів про сценарій перемоги України у війні
фото: www.ukrinform.ua

Кваснєвський: «За 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, і це для нього має бути катастрофою»

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський не виключає заморожування ситуації в Україні як один із варіантів завершення війни. Він також прогнозує, що частина території нашої держави якийсь час може перебувати під міжнародним контролем. Про це він розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

За словами колишнього очільника Польщі, Україна має отримати чіткі запевнення у майбутньому членстві в НАТО. Однак очевидно, що під час війни вступ до Альянсу неможливий. «Перспектива членства в НАТО має бути чітко окреслена. Натомість шлях до Альянсу є проблемою через війну, яку треба виграти, і тут НАТО має показати свою рішучість, аби надалі проводити підготовку українських військових і надавати Україні зброю», – зазначив польський політик.

Експрезидент Польщі припустив, що повернення всіх окупованих територій може бути складним процесом. «Крім того, треба буде визначити, якою має бути перемога України. Якщо ми визнаємо, що Україна має визволити територію до кордонів 2014 року, то це може бути тривалий шлях», – сказав Кваснєвський.

Водночас він не виключив ймовірність заморожування війни між Україною та Росією. «Але якщо буде визначено, що частина території може бути під якимось міжнародним контролем, поки там не будуть проведені чесні вибори, а не такий референдум, як зробили росіяни, то це теж варіант, який треба брати до уваги», – наголосив експрезидент.

Кваснєвський заявив, що не знає відповіді на те, чи жалкує Путін про те, що розпочав цю криваву бійню в Україні.  «Якщо в нього залишилося хоч трохи раціонального мислення і можливості об’єктивно оцінювати ситуацію, то він повинен бути переконаний, що зробив помилку, адже жодної з його цілей не було досягнуто», – переконаний політик. 

За його словами, за 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, і це для нього має бути катастрофою. Диктатор був переконаний, що українського народу не існує, його національна свідомість невисока і він так завзято не боротиметься з Росією. «Сьогодні якщо, у нього зберіглося хоч трохи раціонального мислення, він повинен розуміти, що в українців дуже сильна національна свідомість, вони рішуче налаштовані воювати за незалежність України і показують у цій боротьбі надзвичайний героїзм. Думки, що його вітатимуть в Україні з квітами, були міфами російської пропаганди», – прокментував Кваснєвський.

Нагадаємо, група «вагнерівців», перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону та спричинити кризу. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польща Мацей Вонсік. Після повідомлень, що «вагнерівців» перекинуть до Білорусі, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокацій на польському кордоні.

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Теги: Польща війна путін Україна президент перемога

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