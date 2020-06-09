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    Суспільство

    Український письменник отримав французьку премію за кращий роман

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    У романі йдеться про долю молодих литовців, що, зрадівши &laquo;безвізу&raquo;, відправились шукати щастя в Західній Європі - Український письменник отримав французьку премію за кращий роман
    У романі йдеться про долю молодих литовців, що, зрадівши «безвізу», відправились шукати щастя в Західній Європі

    Андрій Курков отримав Премію французських ліцеїв у Європі за кращий роман «Шенгенська історія»

    Український письменник Андрій Курков повідомив, що його роман «Шенгенська історія» отримав премію у Франції. Про це письменник написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Щойно повідомили приємну новину – роман «Шенгенська історія» отримав Премію французських ліцеїв у Європі за кращий роман». – стверджує Курков.

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    У романі йдеться про долю молодих литовців, що, зрадівши «безвізу», відправились шукати щастя в Західній Європі.

    «Це перший безвізовий роман в Україні. І це перший мій роман без України і українців. Це роман про литовців і про Західну Європу. Це роман про те, що стається з маленькою нацією – ми не є маленькою нацією, а литовці є - коли піднімаються шлагбауми і можна спокійно вийти і розчинитись в загальноєвропейському культурному бульйоні народів», - говорить автор.

    За його словами, це роман про Європу, бо події відбуваються в Литві, Франції і в Англії.

    «Це історія сучасної Литви. Історія внутрішньо міграції у Європі, на прикладі Литви, адже Литва втратила вже 30 відсотків населення. Там населення було як у Києві, а зараз – набагато менше. Це європейська країна з давньою цікавою історію, найближча для нас серед оточення», - додав Курков.

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