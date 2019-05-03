Український журналіст Асєєв вже два роки перебуває в полоні бойовиків на Донбасі



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Український журналіст Станіслав Асєєв

Російські найманці викрали Станіслава Асєєва і утримують у жахливих умовах вже два роки

Український журналіст Станіслав Асєєв, якого утримують на непідконтрольній території Донецької області, продовжує незаконно перебувати за гратами вже два роки.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Сьогодні у Всесвітній день свободи преси-2019 багато героїчних жінок і чоловіків, які пожертвували своєю свободою заради правди, незаконно знаходяться за гратами. Станіслав Асєєв один з них. Російські найманці викрали його і утримують у жахливих умовах вже два роки», - зазначив Клімкін.

Сьогодні, у #WorldPressFreedomDay2019, багато героїчних жінок та чоловіків, які пожертвували своєю свободою заради правди, незаконно знаходяться за ґратами. Станіслав Асєєв є одним з них. Російські найманці викрали його та утримують у жахливих умовах вже 2 роки #FreeAseyev pic.twitter.com/OamI1aK2Mp — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2019 г.

2 травня повідомлялося, що українець Євген Панов, засуджений до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму», вже тисячу днів перебуває у російській неволі.