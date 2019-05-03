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    Суспільство

    Український журналіст Асєєв вже два роки перебуває в полоні бойовиків на Донбасі

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    Український журналіст Станіслав Асєєв - Український журналіст Асєєв вже два роки перебуває в полоні бойовиків на Донбасі
    Український журналіст Станіслав Асєєв

    Російські найманці викрали Станіслава Асєєва і утримують у жахливих умовах вже два роки

    Український журналіст Станіслав Асєєв, якого утримують на непідконтрольній території Донецької області, продовжує незаконно перебувати за гратами вже два роки.

    Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    «Сьогодні у Всесвітній день свободи преси-2019 багато героїчних жінок і чоловіків, які пожертвували своєю свободою заради правди, незаконно знаходяться за гратами. Станіслав Асєєв один з них. Російські найманці викрали його і утримують у жахливих умовах вже два роки», - зазначив Клімкін.

    2 травня повідомлялося, що українець Євген Панов, засуджений до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму», вже тисячу днів перебуває у російській неволі.

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