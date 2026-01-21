Українську антарктичну експедицію вперше очолить жінка

Ганчук раніше працювала на станції «Академік Вернадський» як метеорологиня

Анжеліка Ганчук стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції

Керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції стане Анжеліка Ганчук. Вона є першою жінка, яка очолить антарктичну експедицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

«Вперше команду річної експедиції на станцію «Академік Вернадський» очолить жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук. Вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки», – йдеться у повідомленні.

Анжеліка Ганчук уже працювала на станції як метеорологиня фото: Національний антарктичний науковий центр

Зазначається, що Анжеліка Ганчук уже працювала на станції як метеорологиня – у 2022–2023 роках вона брала участь у 27-й УАЕ, під час якої проводила в Антарктиці метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.

«В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона – командний гравець. Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на метеонапрямі, а й очолити експедицію», – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Ганчук брала участь у 27-й УАЕ, під час якої проводила в Антарктиці метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження фото: Національний антарктичний науковий центр

Директор Національного антарктичного наукового центру також зауважив, що загалом з 2018 року й дотепер в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних – 11. Формування основного складу 31-ї експедиції незабаром буде завершено.

Анжеліка Ганчук народилася 1994 року. Здобула ступені бакалавра та магістра з відзнакою за напрямом метеорології та кліматології КНУ імені Тараса Шевченка.

2016 року почала працювати синоптиком у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України. Займалася оперативним прогнозуванням погоди, аналізом даних, моніторингом небезпечних і стихійних метеорологічних явищ та підготовкою офіційних попереджень. Кілька років також паралельно працювала у відділі взаємодії з медіа та вела прогноз погоди на телеканалі «Київ».

Після повернення з Антарктики Ганчук очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ фото: Національний антарктичний науковий центр

Після повернення з Антарктики очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ. Сьогодні займається впровадженням сучасних чисельних моделей прогнозування погоди й небезпечних явищ, адаптацією прогнозних методик до національних умов та інтеграцією супутникових даних у щоденну операційну практику.

З 2025 року також залучена до освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка.Бере участь у програмах EUMETSAT та Baltic+ як представниця і тренер від України, проходила навчання і стажування більш ніж у десяти країнах світу.

Метеорологиня Анжеліка Ганчук стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції фото: Національний антарктичний науковий центр

У Фінляндії здобула статус Master Trainer у системі метеорологічного прогнозування SmartMet та пройшла навчання з роботи з автоматизованими метеорологічними станціями Vaisala.

Нагадаємо, працівники Національного антарктичного наукового центру показали фото незвичайних зимових явищ в Антарктиці. Полярникам вдалося зазнімкувати крижані «млинці» та снігові «пончики».