Українські полярники зазнімкували незвичайні явища в Антарктиці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українські полярники зазнімкували незвичайні явища в Антарктиці (фото)
Українські полярники показали фото снігових «пончиків»
фото: Сергій Глотов

Науковці розповіли про незвичайні явища в Антарктиці

Працівники Національного антарктичного наукового центру показали фото незвичайних зимових явищ в Антарктиці. Полярникам вдалося зазнімкувати крижані «млинці» та снігові «пончики». Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис наукового центру.

Відомо, що снігові «пончики» та крижані «млинці» це різні явища. Науковці розповіли, як саме утворюються снігові «пончики». «Для їхнього утворення потрібен збіг кількох умов: два шари снігу (нижній – твердий, підмерзлий, а верхній – пухкий і вологий), температура трохи вище 0°C та вітер такої сили, щоб згортати «сувої», але не руйнувати їх. Сніг усередині швидко вивітрюється – так і з’являється отвір», – пояснили в центрі.

Для утворення крижаних «млинців» потрібен збіг кількох умов
Для утворення крижаних «млинців» потрібен збіг кількох умов
фото: Анна Торгоненко

Також на світлинах можна побачити так звані «млинці» з криги, які плавають на поверхні водойм. Вони можуть сягати діаметрів від 30 см до кількох метрів. Крижані млинці мають два варіанти утворення.

«Перший – коли на поверхні води скупчується густа крижана або снігова маса. За нестабільної температури близько 0°С, невеликого вітру та хвиль, вона замерзає не суцільною корою, а окремим шматочками, які обточуюються одне об одного, отримуючи круглу форму. Залежно від температури «млинці» або тануть, або застигають у тонку еластичну льодову кору – нілас», – пояснили експерти. Ще крижані млинці утворюються через ламання льодової кори, яка через дію хвиль перетворюються на млинцевий лід.

Кристалічної паморозь утворюється з водяної пари
Кристалічної паморозь утворюється з водяної пари
фото: Олександр Полудень

Також полярники поділилися світлинами кристалічної паморозі, яка утворюється з водяної пари. Ще на фото показали такі явища як сніговий карниз та льодяне намисто.

Сніговий карниз частіше утворюється в горах та на краях льодовиків
Сніговий карниз частіше утворюється в горах та на краях льодовиків
фото: Зоя Швидка

Сніговий карниз частіше утворюється в горах та на краях льодовиків. «Виступи виникають, коли хуртовини та поземки переносять сніг із навітряного боку схилу, а з підвітряного їх «зустрічає» завихрення повітря. У підсумку на самому краєчку гребеня повітряні потоки стикаються та утворюється зона штилю. Там і відкладається сніг, що переноситься вітром», – йдеться в повідомленні.

А льодяне намисто з’являється внаслідок поєднання снігу та раптової хуртовини. «Тала вода стікає і замерзає в бурульки, а сніговий пил, здійнятий вітром, налипає на них, надаючи рельєфності. Особливо він підкреслює кінчики, де збираються краплини води, які нагадують крижані «намистинки»», – пояснили науковці.

Раніше «Главком» повідомляв, що через потужні снігопади на дорогах Івано-Франківщини утворилися замети, які перевищували зріст людини. Спецтехніка буквально «прогризала» дорогу у цих снігових тунелях. Екіпажі патрульної поліції забезпечували роботу спецтехніки та допомагали тим, хто опинився у сніговій пастці

Теги: Антарктида снігопад полярники фото вчені

