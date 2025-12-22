Головна Світ Політика
Санкції змусили Росію вивести в Арктику всі атомні криголами

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Санкції змусили Росію вивести в Арктику всі атомні криголами
РФ задіяла всі атомні криголами в Арктиці
Економіка РФ в умовах її війни проти України та санкційного тиску з боку Заходу зазнає тиску

Через складну економічну ситуацію країна-агресор Росія вперше залучила до арктичних маршрутів усі вісім своїх атомних криголамів. Про це у колонці для британського видання The Telegraph написав Том Шарп, колишній капітан патрульного криголама HMS Endurance.

Автор зазначає, що РФ володіє єдиним у світі флотом атомних криголамів – потужних і здатних долати товсті льоди суден з унікальною конструкцією, аналогів яким на Заході немає.

До цього флоту входять «Арктика»,«Сибір», «Урал», «Якутія», «Ямал», «50 років перемоги», «Таймир» та «Вайгач». Окрім них, у розпорядженні Москви є ще близько 40 криголамів із традиційними силовими установками.

На тлі війни проти України та санкційного тиску економіка РФ зазнає значних труднощів, тому влада на чолі з президентом Володимиром Путіним намагається зберегти відкритими ключові арктичні торговельні шляхи, йдеться у матеріалі.

У публікації наголошують, що в грудні арктичні льоди швидко товщають, однак Росія потребує безперебійного експорту нафти й газу для підтримки військової економіки, тому прагне утримати «життєво важливий морський доступ» до північних регіонів.

На думку автора, Путін «відчайдушно прагне зберегти його відкритим», бо для нього це «економічний кисень».

 Арктичні проєкти забезпечують суттєву частку ВВП РФ завдяки експорту нафти та зрідженого газу, які нині переорієнтовують на схід через західні ембарго.

Підсумовуючи, Шарп називає одночасне використання всіх восьми атомних криголамів «вражаючим масштабним зусиллям», яке є нераціональним кроком і в майбутньому спричинить як фінансові втрати, так і втрату криголамів.

Нагадаємо, що на початку року у Карському морі біля Ямальського півострова в Росії зіткнулися два російські кораблі. Атомний криголам «50 років Перемоги» врізався в суховантаж Yamal krechet. У підсумку атомний криголам «50 років Перемоги» отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. При цьому росЗМІ повідомляють, що криголам «штатно продовжує роботу в акваторії Північного морського шляху».

Теги: росія економіка ембарго путін Арктика корабель флот РФ

