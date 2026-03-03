Головна Країна Суспільство
Колишній очільник Держприкордонслужби мобілізувався і отримав нову посаду

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Колишній очільник Держприкордонслужби мобілізувався і отримав нову посаду
Дейнеку призначили посаду начальника Луганського прикордонного загону
фото: Держприкордонслужба

Колишнього очільника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку призвали до війська по мобілізації та призначили начальником Луганського прикордонного загону

Колишній голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повернувся до активної служби. Його призначили на посаду начальника Луганського прикордонного загону. Про це у вівторок, 3 березня, журналістам повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує «Главком».

Демченко повідомив, що генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації на підставі закону України «Про військовий обов’язок».

«Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону. Обставини його звільнення з військової служби на законодавчому рівні не обмежують подальшу можливість проходження служби в ДПСУ по мобілізації», – зазначив Демченко.

Речник також наголосив, що на посаду в бойову бригаду Дейнеко був призначений зважаючи на набутий до цього військовий досвід.

Зауважимо, 22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів.

До колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки тоді Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави. За Дейнеку внесли заставу.

Також «Главком» писав, що наказом від 2 лютого колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека було звільнено з військової служби

