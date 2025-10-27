Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
Леонід Пшеничний має багаторічний досвід наукових досліджень
фото: NANC

Пшеничного звинувачують у тому, що він використовував свої дослідження для підриву російського вилову криля в Антарктиц

Дипломатичний скандал спалахнув через «незаконне» затримання одного з українських вчених, якого Кремль звинуватив у підриві російського промислового вилову криля в Антарктиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

70-річний Леонід Пшеничний, український біолог, експерт з Антарктики, має багаторічний досвід наукових досліджень і внесок у збереження природи, зокрема підтримку морських заповідних зон у цьому регіоні. Він готувався до поїздки в Австралію для участі в конференції з питань захисту морського життя Антарктики, коли його заарештували на окупованій Росією території Криму. З того часу росіяни звинувачують його у державній зраді.

Згідно з документом, який потрапив до журналістів видання The Guardian, російські силовики описали вченого як «громадянин Російської Федерації», який «перейшов на бік ворога», надавши допомогу українській делегації на конференції з питань Антарктики, організованій Комісією з охорони морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) у Хобарті, Тасманія.

У документі Пшеничного звинувачують у тому, що він використовував свої дослідження для підриву російського вилову криля в Антарктиці, заохочуючи, через пропозицію України, обмеження вилову криля. Такі пропозиції зашкодять економічним інтересам Росії, йдеться в документі про арешт.

Австралія заявила, що «глибоко стурбована» затриманням вченим Росією, а Великобританія закликала Москву звільнити «всіх довільно затриманих цивільних осіб». Колеги-дослідники сказали, що Пшеничний був вченим «видатного» калібру і «дуже доброю» людиною.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав: «Він науковець, а не чиновник, не політик. Це сфабриковані звинувачення, його затримання безпідставне. Його змусили прийняти російський паспорт, коли він перебував із родиною в тимчасово окупованому Криму, і його безпідставно звинуватили в «загрозі безпеці Російської Федерації».

Посол повідомив, що його заступник збирає підписи країн під листом до Москви з вимогою його звільнення.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 полонених українців з батальйону «Айдар» до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму.

Теги: росія Антарктида арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відчуває себе модератором у переговорах
Трамп транслює вимоги Путіна. Чому це не трагедія
20 жовтня, 15:24
Лавров заявив, що Росія «відкрита» до початку переговорів щодо «усунення корінних причин» війни
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
29 вересня, 06:21
Енергетики наголосили, що цілодобово працюють над відновленням коректної роботи мережі
«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання
2 жовтня, 10:05
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
3 жовтня, 05:51
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
15 жовтня, 16:52
Найбільш вразливими виявляться малі та середні ІТ-компанії
Росія «добиває» власну ІТ-галузь – розвідка
19 жовтня, 13:19
У Одесі внаслідок атаки зазнали пошкоджень три житлових будинки
В Одесі «Шахед» влетів у квартиру багатоповерхівки
11 жовтня, 15:57
Зеленський наполягає на важливості ділитися поглядами, адже він не впевнений, що Путін готовий закінчити війну
Зеленський готовий доєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті
19 жовтня, 17:54
Санкції Трампа проти російських нафтових компаній загрожують бюджету РФ
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
24 жовтня, 12:59

Соціум

РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування
Податкова записала першу леді Франції іменем її брата в реєстрі
Податкова записала першу леді Франції іменем її брата в реєстрі
Москва відбиває атаку дронів: біля Кремля чергує мобільна вогнева група (фото)
Москва відбиває атаку дронів: біля Кремля чергує мобільна вогнева група (фото)
Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт
Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua