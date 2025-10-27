РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику

Пшеничного звинувачують у тому, що він використовував свої дослідження для підриву російського вилову криля в Антарктиц

Дипломатичний скандал спалахнув через «незаконне» затримання одного з українських вчених, якого Кремль звинуватив у підриві російського промислового вилову криля в Антарктиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

70-річний Леонід Пшеничний, український біолог, експерт з Антарктики, має багаторічний досвід наукових досліджень і внесок у збереження природи, зокрема підтримку морських заповідних зон у цьому регіоні. Він готувався до поїздки в Австралію для участі в конференції з питань захисту морського життя Антарктики, коли його заарештували на окупованій Росією території Криму. З того часу росіяни звинувачують його у державній зраді.

Згідно з документом, який потрапив до журналістів видання The Guardian, російські силовики описали вченого як «громадянин Російської Федерації», який «перейшов на бік ворога», надавши допомогу українській делегації на конференції з питань Антарктики, організованій Комісією з охорони морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) у Хобарті, Тасманія.

У документі Пшеничного звинувачують у тому, що він використовував свої дослідження для підриву російського вилову криля в Антарктиці, заохочуючи, через пропозицію України, обмеження вилову криля. Такі пропозиції зашкодять економічним інтересам Росії, йдеться в документі про арешт.

Австралія заявила, що «глибоко стурбована» затриманням вченим Росією, а Великобританія закликала Москву звільнити «всіх довільно затриманих цивільних осіб». Колеги-дослідники сказали, що Пшеничний був вченим «видатного» калібру і «дуже доброю» людиною.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав: «Він науковець, а не чиновник, не політик. Це сфабриковані звинувачення, його затримання безпідставне. Його змусили прийняти російський паспорт, коли він перебував із родиною в тимчасово окупованому Криму, і його безпідставно звинуватили в «загрозі безпеці Російської Федерації».

Посол повідомив, що його заступник збирає підписи країн під листом до Москви з вимогою його звільнення.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 полонених українців з батальйону «Айдар» до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму.