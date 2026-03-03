Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійні свята 4 березня: День пам’яті преподобного Герасима, що на Йордані

4 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського. Це свято присвячене життю одного з найвеличніших пустельників, чия святість і смиренність підкорювали навіть дику природу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Герасима, що на Йордані

Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва фото 1

4 березня церква згадує преподобного Герасима, який народився в Лікії у християнській родині. У пошуках духовного вдосконалення він пішов у пустелю поблизу Йордану, де заснував монастир із надзвичайно суворим статутом. Герасим став «потужним» прикладом аскетизму: протягом Великого посту він не споживав нічого, крім Святих Таїн.

Найвідомішою історією з життя святого є його зустріч із пораненим левом. Герасим не злякався хижака, а вилікував його, витягнувши скалку з лапи. Вдячний звір став настільки відданим старцю, що виконував монастирські послухи та охороняв віслюка обителі. Коли преподобний Герасим відійшов у вічність у 475 році, лев не зміг пережити втрати і помер від туги на його могилі. Ця оповідь нагадує вірянам про те, що справжня любов до Бога відновлює втрачений зв'язок людини з усім живим творінням.

Молитва дня

О, преподобний отче Герасиме, пустельний жителю і ангеле в плоті! Ти, що смиренністю своєю диких звірів приборкував, почуй нас, що в бурях пристрастей і тривог перебуваємо. Молимо тебе: випроси у Милосердного Бога мир для наших душ і спокій для нашої держави. Допомоги нам зцілити рани сердець наших, зміцни нас у пості та молитві, щоб ми, за твоїм прикладом, могли вірно служити Господу в любові та лагідності.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Герасимом Граківником». Саме з цього часу очікували на масове повернення птахів з ірію, що було «потужним» знаком приходу справжньої весни:

  • Якщо граки прилетіли і відразу взялися лагодити старі гнізда – через два-три тижні буде справжнє весняне тепло.
  • Якщо птахи кружляють над гніздами, але не сідають – погода буде мінливою та холодною ще довгий час.
  • Сонячна та ясна погода 4 березня віщує багатий врожай лісових ягід та грибів.
  • Хто в цей день нове взуття одягне – той весь рік буде здоровим та легким на підйом.

День вважався сприятливим для весняного прибирання, оскільки вірили, що Герасим допомагає виганяти з оселі все лихе та застояне за зиму.

