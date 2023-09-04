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«Південь» назвав головні логістичні шляхи окупантів з Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Південь» назвав головні логістичні шляхи окупантів з Криму
Російські війська зіткнулися з проблемами з транспортними маршрутами після пошкоджень мостів
фото з відкритих джерел

Більшість мостів, які використовували окупанти, пошкоджені та не можуть перевозити важку техніку й озброєння

Російські війська зіткнулися з проблемами з транспортними маршрутами, які з’єднують тимчасово окуповану материкову Україну з Кримом. Більшість мостів, які вони використовували пошкоджені, що не дозволяє їм перевозити важку техніку й озброєння. Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в Media Center Ukraine.

Основні мости, які зазнали пошкоджень і є ключовими для російських транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути відновлені до повної потужності. Тому окупанти змушені користуватися у багатьох ситуаціях трасою М-17, яка проходить суходолом через Армянськ.

«Оскільки ушкодження, які їм завдані, навіть якщо «підлатані», не відповідають повністю пропускній спроможності. Зокрема, що стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів. Але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М-17», – розповіла Гуменюк.

Траса М-17
Траса М-17
фото: скріншот

Щодо траси М-18, яка пролягає через Чонгарський міст, то ворог може ним користуватися лише для перевезення особового складу, адже важкі вантажі переправа не витримає.

Також Гуменюк зазначила, що по Кримському мосту іноді проходять залізничні перевезення, але автомобільний рух – надзвичайно ускладнений.

Раніше повідомлялося, що у районі Чонгара й Геніченська Херсонської області лунають потужні вибухи, Чонгарський міст перекрито. Також було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонка, яка з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. 

Нагадаємо, що 29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму також було підірвано Чонгарський міст. Російські пропагандисти показали наслідки удару по: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Читайте також: Удар по Чонгарському мосту: з’явилися супутникові знімки
Теги: війна Крим окупанти міст росіяни

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