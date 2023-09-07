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«Рустем Умєров може перезавантажити роботу Міноборони». Звернення Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Рустем Умєров може перезавантажити роботу Міноборони». Звернення Зеленського
Президент: Результати — це те, що зараз необхідно Україні від усіх, на всіх рівнях
скріншот з відео

Президент Зеленський сьогодні провів кілька важливих нарад щодо української міжнародної роботи

Сьогодні президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони Рустема Умєрова, а також привітав героїв із Днем воєнної розвідки України. Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно», – так Зеленський охарактеризував нового міністра оборони Рустема Умєрова.

Крім того, Зеленський сьогодні провів міжнародні переговори.

«З міжнародних переговорів сьогодні – розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Звичайно, головна тематика – це безпека», – повідомив президент.

Голова держави також провів кілька важливих нарад щодо української міжнародної роботи.

«За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію», – наголосив президент.

Наприкінці звернення президент подякував всім, хто б’ється у працює заради України. Виділив 12-ту бригаду спеціального призначення, яка б’ється на Сході нашої держави. А також 3-тю та 15-ту бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках. Не забув президент і привітати героїв із Днем воєнної розвідки України: «Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України».

Раніше Зеленський представив нового міністра оборони Умєрова.

Нагадаємо, триває 561-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

Теги: війна Володимир Зеленський

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