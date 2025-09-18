Нова мовна обмудсменка нагадала театрам, в яких досі «проскакує» російська, що передбачає закон

За її словами, проблема тягнеться ще з колоніального минулого, коли російська мова нав’язувалася як домінантна

Олена Івановська: «Згідно з мовним законодавством, громадянин України не зобов'язаний знати будь-яку мову, окрім державної»

Глядачі в театрі не повинні бути змушені сприймати виставу іноземною мовою. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю «Главкому» прокоментувала ситуацію з використанням російської мови у вітчизняних театрах.

Зокрема, йшлося про скандал довкола афіші Одеського академічного театру, де в анонсі вистави «Золоте теля» було вказано: «російською мовою з українськими субтитрами».

«Я ставлюся до цього болісно. Згідно із законом, громадянин України не зобов’язаний знати будь-яку іншу мову, крім державної. Якщо я приходжу в театр, то не повинна бути змушена сприймати виставу іноземною мовою. Саме українська має бути спільним комунікативним знаменником для всіх», – наголосила Івановська.

За її словами, проблема тягнеться ще з колоніального минулого, коли російська мова нав’язувалася як домінантна. Водночас уповноважена переконана: повна мовна стійкість – лише питання часу. Ми, на жаль, досі тягнемо на собі “лантух минулого” під назвою російська мова.

«Кожна ракета, кожен шахед, кожна втрата сьогодні – це щеплення, яке гартує наше молоде покоління. Для них українська мова стає не просто засобом спілкування, а символом боротьби і свободи», – зазначила мовна омбудсменка.

Також нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.

Як відомо, нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською. Вона розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна і це спрацювало, адже донька сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію.