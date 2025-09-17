«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті

Олена Івановська: «У прикордонних регіонах, таких як Закарпаття, ми постійно відчуваємо тиск на мову»

Нова мовна омбудсменка Олена Івановська оцінила мовну ситуацію на Закарпатті як «дуже серйозну проблему». За її словами, у прикордонних регіонах України державна мова перебуває під постійним тиском і змушена конкурувати з мовами сусідніх країн. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Олена Івановська зазначила, що українська мова у прикордонних областях домінує лише частково, поступаючись місцем мовам сусідів як в інформаційному, так і в побутовому просторі. Це створює ситуацію, коли у деяких районах українська мова «взагалі відсутня».

«Це лише один із прикладів тих викликів, з якими стикається державна мова. Закарпаття було особливою зоною відповідальності мого попередника, а я туди ще не дісталася. На жаль, 24 годин на добу замало для повноцінної роботи», – зазначила Олена Івановська.

Омбудсменка пояснила, що для ефективної роботи з цією проблемою необхідне розширення штату Секретаріату та перегляд його функціоналу. За її словами, зараз лише п'ять представників на всю країну, тоді як «представництво Уповноваженого має бути в кожному регіоні».

До слова, на Закарпатті українська все рідше використовується – тут поширені угорська, румунська, російська, словацька, ромська, а також навіть у деяких громадах історично збереглися німецька та чеська мови. У Берегівському та Виноградівському районах її майже немає у повсякденному житті. Це ускладнює роботу державної мовної політики і потребує додаткової підтримки української мови.

Як відомо, директор Сюртівського ліцею на Ужгородщині Імре Юлій вшосте не склав іспит на вільне володіння українською мовою. Як передає «Главком», про це свідчать дані платформи Національної комісії зі стандартів державної мови.

На платформі Національної комісії зі стандартів державної мови можна побачити, що за результатами іспиту зі складання державної мови, Імре Юлій наприкінці лютого 2025 року в черговий раз не склав іспит та отримав сертифікат із зазначенням «володіє державною мовою на середньому рівні другого ступеня».