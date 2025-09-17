Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
Омбудсменка пояснила, що для ефективної роботи з цією проблемою необхідне розширення штату Секретаріату
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Олена Івановська: «У прикордонних регіонах, таких як Закарпаття, ми постійно відчуваємо тиск на мову»

Нова мовна омбудсменка Олена Івановська оцінила мовну ситуацію на Закарпатті як «дуже серйозну проблему». За її словами, у прикордонних регіонах України державна мова перебуває під постійним тиском і змушена конкурувати з мовами сусідніх країн. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Олена Івановська зазначила, що українська мова у прикордонних областях домінує лише частково, поступаючись місцем мовам сусідів як в інформаційному, так і в побутовому просторі. Це створює ситуацію, коли у деяких районах українська мова «взагалі відсутня».

«Це лише один із прикладів тих викликів, з якими стикається державна мова. Закарпаття було особливою зоною відповідальності мого попередника, а я туди ще не дісталася. На жаль, 24 годин на добу замало для повноцінної роботи», – зазначила Олена Івановська.

Омбудсменка пояснила, що для ефективної роботи з цією проблемою необхідне розширення штату Секретаріату та перегляд його функціоналу. За її словами, зараз лише п'ять представників на всю країну, тоді як «представництво Уповноваженого має бути в кожному регіоні».

До слова, на Закарпатті українська все рідше використовується – тут поширені угорська, румунська, російська, словацька, ромська, а також навіть у деяких громадах історично збереглися німецька та чеська мови. У Берегівському та Виноградівському районах її майже немає у повсякденному житті. Це ускладнює роботу державної мовної політики і потребує додаткової підтримки української мови.

Як відомо, директор Сюртівського ліцею на Ужгородщині Імре Юлій вшосте не склав іспит на вільне володіння українською мовою. Як передає «Главком», про це свідчать дані платформи Національної комісії зі стандартів державної мови.

На платформі Національної комісії зі стандартів державної мови можна побачити, що за результатами іспиту зі складання державної мови, Імре Юлій наприкінці лютого 2025 року в черговий раз не склав іспит та отримав сертифікат із зазначенням «володіє державною мовою на середньому рівні другого ступеня».

 

Читайте також:

Теги: українська мова мова Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окуповані землі визволяють чи звільняють? 10 запитань до мовознавиці
Окуповані землі визволяють чи звільняють? 10 запитань до мовознавиці
13 вересня, 09:30
Олена Мандзюк розглядає можливість подати позов проти Олексія Гончаренка
Діти та російська мова. Нардеп Гончаренко залякує блогерку позбавленням батьківських прав, деталі скандалу
19 серпня, 10:31
В Україні єдина державна мова – українська
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
21 серпня, 11:55
За даними журналістів, наближені до Владислава Каськіва люди активно освоюють землю в Пилипці
Оточення депутатів Каськіва та Льовочкіна взялося за курорт у Пилипці – розслідування
21 серпня, 22:14
Орбан заявив, що уряд Угорщини розглянув на засіданні наслідки ракетного обстрілу Мукачева
Орбан відреагував на обстріл Закарпаття
21 серпня, 21:18
Підписано закон про відпустки для військових, кількість постраждалих у Мукачеві зросла. Головне за 21 серпня
Підписано закон про відпустки для військових, кількість постраждалих у Мукачеві зросла. Головне за 21 серпня
21 серпня, 21:09
Глава уряду під час візиту на завод американської компанії Flex у Мукачеві
Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин
21 серпня, 18:11
Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством
30 серпня, 14:29
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
15 вересня, 17:09

Суспільство

«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених
Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
Україна чи Польща? Де вигідніше орендувати житло
Україна чи Польща? Де вигідніше орендувати житло
Зеленський привітав рятувальників із професійним святом
Зеленський привітав рятувальників із професійним святом

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua