Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Інша крайність». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію з використанням англійської в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Інша крайність». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію з використанням англійської в Україні
Мовна омбудсменка зазначила, що в Україні часто сприймають іноземне як престижне
фото: glavcom.ua

Олена Івановська: «Засилля англійської – це інша крайність. І це наша колоніальна меншовартість»

Англійська є мовою міжнародного спілкування, науки та технологій, вона не повинна замінювати українську, яка має залишатися єдиною державною мовою країни. Нова мовна омбудсменка Олена Івановська в інтерв’ю «Главкому» поділилася своєю думкою щодо поширеного використання англійської мови в Україні.

За словами Івановської, «засилля англійської» є «іншою крайністю», яка свідчить про колоніальну меншовартість, адже це показує, що ми не віримо в свою мову і культуру.

Мовна омбудсменка зазначила, що в Україні часто сприймають іноземне як престижне, а своє як другорядне. Вона вважає, що важливо зберегти українську мову як основну в усіх сферах життєдіяльності, включаючи науку, культуру, бізнес і рекламу.

«Ми досі сприймаємо все іноземне як щось престижне, а своє, рідне – як другорядне. Важливо розуміти, що тут немає протиріччя. Англійська –мова міжнародного спілкування, науки і технологій. Знання англійської є потребою сучасної людини, і ми повинні заохочувати це.

Але йдеться не про підміну української як єдиної державної мови. Державна мова має домінувати в усіх сферах нашої життєдіяльності: від науки та культури до бізнесу та реклами», – каже вона.

Також нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.

Як відомо, нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською. Вона розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна і це спрацювало, адже донька сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію.

Олена Івановська визнала проблему: підлітки, зокрема в столиці, розмовляють російською мовою і не демонструють мовної стійкості. Уповноважена із захисту державної мови розповіла, що ця проблема стосується і її родини, адже вона – мама дев'ятикласниці.

Також Олена Івановська пояснила, що Україна не прагне блокувати російський контент, оскільки це неефективно в умовах сучасних технологій. Замість цього, влада має на меті домогтися від платформ зміни алгоритмів, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не просувався як основний. Цей підхід вже успішно реалізований в інших країнах, зокрема в Польщі.

Читайте також:

Теги: мова українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Івановська підкреслила важливість моральної відповідальності артистів перед своєю аудиторією
Нова мовна омбудсменка виправдала Сердючку, але є нюанс
Вчора, 11:42
Олена Івановська: Ми не говоримо про блокування, бо це не наш шлях
Нова мовна уповноважена оголосила наступ на платформи, які підсовують російський контент
Вчора, 09:59
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
15 вересня, 17:09
Олена Івановська провела низку зустрічей з представниками різних груп активістів
Нова уповноважена з захисту державної мови повідомила, чи з’являться в Україні «мовні патрулі»
15 вересня, 12:28
Нова мовна омбудсменка: Я ніколи не сприймала пісні Сердючки як російські
Нова мовна омбудсменка: Я ніколи не сприймала пісні Сердючки як російські
14 вересня, 21:00
Чимало українців не повернуться з Ірландії долому навіть після завершення війни, переконана посол Лариса Герасько
Українських дітей показують по ірландському телебаченні, як героїв. Посол пояснила феномен
13 вересня, 17:15
Виглядати чи вигляд мати? 10 запитань до мовознавиці
Виглядати чи вигляд мати? 10 запитань до мовознавиці
6 вересня, 09:15
Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством
30 серпня, 14:29
День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці
День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці
23 серпня, 10:00

Суспільство

День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
В Україні дощитиме: погода на 17 вересня 2025
В Україні дощитиме: погода на 17 вересня 2025
«Інша крайність». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію з використанням англійської в Україні
«Інша крайність». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію з використанням англійської в Україні
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua