«Інша крайність». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію з використанням англійської в Україні

Олена Івановська: «Засилля англійської – це інша крайність. І це наша колоніальна меншовартість»

Англійська є мовою міжнародного спілкування, науки та технологій, вона не повинна замінювати українську, яка має залишатися єдиною державною мовою країни. Нова мовна омбудсменка Олена Івановська в інтерв’ю «Главкому» поділилася своєю думкою щодо поширеного використання англійської мови в Україні.

За словами Івановської, «засилля англійської» є «іншою крайністю», яка свідчить про колоніальну меншовартість, адже це показує, що ми не віримо в свою мову і культуру.

Мовна омбудсменка зазначила, що в Україні часто сприймають іноземне як престижне, а своє як другорядне. Вона вважає, що важливо зберегти українську мову як основну в усіх сферах життєдіяльності, включаючи науку, культуру, бізнес і рекламу.

«Ми досі сприймаємо все іноземне як щось престижне, а своє, рідне – як другорядне. Важливо розуміти, що тут немає протиріччя. Англійська –мова міжнародного спілкування, науки і технологій. Знання англійської є потребою сучасної людини, і ми повинні заохочувати це.

Але йдеться не про підміну української як єдиної державної мови. Державна мова має домінувати в усіх сферах нашої життєдіяльності: від науки та культури до бізнесу та реклами», – каже вона.

Також нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.

Як відомо, нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською. Вона розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна і це спрацювало, адже донька сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію.

Олена Івановська визнала проблему: підлітки, зокрема в столиці, розмовляють російською мовою і не демонструють мовної стійкості. Уповноважена із захисту державної мови розповіла, що ця проблема стосується і її родини, адже вона – мама дев'ятикласниці.

Також Олена Івановська пояснила, що Україна не прагне блокувати російський контент, оскільки це неефективно в умовах сучасних технологій. Замість цього, влада має на меті домогтися від платформ зміни алгоритмів, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не просувався як основний. Цей підхід вже успішно реалізований в інших країнах, зокрема в Польщі.