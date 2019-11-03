Україна може втратити майже 1% ВВП, якщо транзит російського газу буде скорочено втричі, – НБУ



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РФ впроваджує в експлуатацію обхідні газопроводи, які протягом найближчих років зможуть повністю замінити українську ГТС

Припинення транзиту російського газу через територію України не тільки призведе до прямих утрат валютних надходжень, але й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки та забезпечення власних потреб України в газі загалом, заявили в Нацбанку України.

Під час скорочення обсягів транзиту російського газу через українську газотранспортну систему втричі Україна у 2021 році може втратити майже 1% ВВП. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку України за жовтень 2019 року, повідомила пресслужба регулятора.

У НБУ зазначили, що РФ впроваджує в експлуатацію обхідні газопроводи, які протягом найближчих років зможуть повністю замінити українську ГТС.

Також регулятор звернув увагу, що наприкінці 2019 року спливає строк дії угоди між Україною та РФ щодо транзиту газу, а нової угоди не підписано. Україна щороку отримує $3 млрд від транзиту російського газу.

«Припинення (транзиту) не тільки призведе до прямих втрат валютних надходжень, але й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки та забезпечення власних потреб України газом загалом. Згідно з припущеннями НБУ до базового сценарію макроекономічного прогнозу, обсяг транзиту може скоротитися із приблизно 90 млрд м³ у 2019 році до 50 млрд м³ у 2020 році та до 30 млрд м³ із 2021 року. Прямі втрати для економіки, якщо порівняти з обсягами транзиту на рівні 2019 року, становитимуть 0,6% ВВП у 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році та надалі», – ідеться в повідомленні.

Однак, як заявили у НБУ, розглядають і альтернативні сценарії, які передбачають як вищі, так і нижчі обсяги транзиту.

З осені 2015 року Україна не імпортує природного газу за контрактом із «Газпромом», закуповуючи газ на своєму західному кордоні.