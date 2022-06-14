Чи зникла російська з українських радіостанцій – статистика

Із проаналізованих майже 4 тисяч пісень, зафіксована лише одна російською мовою

62% пісень з радіостанцій звучать українською мовою

В умовах воєнного стану російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, а от російська мова – ні. Про це заявив Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремень.

Встановлено, що загалом телерадіоорганізації здійснюють трансляцію музичних творів, виконаних переважно державною мовою (62 %), а також офіційними мовами ЄС.

«Ми побачили, що у відповідь на масштабне вторгнення країни-агресора на територію України, з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й, фактично, російськомовні пісні. Із проаналізованих майже 4 тисяч пісень, зафіксована лише одна російською мовою. Це дійсно вражає», – сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Омбудсмен переконаний, що державна мова під час трансляції інформаційно-аналітичних та розважальних радіопередач також є домінуючим комунікаційним засобом.

«Разом з тим, були зафіксовані випадки послуговування недержавною (російською) мовою під час інформування громадян про події в країни та трансляції розважальних передач, зокрема, це стосується застосування недержавної мови ведучими, гостями, експертами під час прямих включень (наданні експертних оцінок, коментарів, інтерв’ю), трансляції інформаційних та новинних сюжетів, де коментарі надавалися російською мовою», – зазначив Кремінь.

Послуговування недержавною мовою зафіксовано під час поширення передач як розважального, так і інформаційно-аналітичного характеру такими телерадіоорганізаціями: АТ «НСТУ» («Українське радіо»), АТ «НСТУ» («Радіо «Культура»), ДП «Новий обрій» («Радио пятница»), ТОВ «Наше радіо» («Наше радіо»).

Українська мова є домінуючою в радіоефірі

«На жаль, маємо констатувати, що збереження режиму двомовності характерне і для радіомовлення, що обмежує права громадян на отримання інформації українською», – наголосив Тарас Кремінь.

Він також нагадав, що згідно з висновком Конституційного Суду України застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної та не тільки становить порушення прав громадянина України.

Напередодні хакери змусили росіян слухати гімн України по радіо.

Раніше професор філології пояснив, як російська мова стала інструментом геноциду українців.