Україну накриває потужний антициклон: прогноз погоди на 2 грудня

Найтепліше буде, вже традиційно, у південних областях України

Сьогодні, 2 грудня, по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У південно-західних областях невеликий сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь. На решті території без істотних опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у північних та східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. В Криму дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.