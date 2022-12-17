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Україну засипе снігом: прогноз погоди на 17 грудня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україну засипе снігом: прогноз погоди на 17 грудня
Очікування налипання мокрого снігу
фото: «Главком»

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця

В суботу, 17 січня, в Україні очікується дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, у західній частині з переходом у сніг, (в Карпатах значний сніг), у південній частині без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця, вночі та вранці, крім заходу та південного сходу, туман.

У південно-східній частині країни вдень пориви вітру 15-20 м/с. Температура у західних областях (крім Закарпаття) вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, у північних областях вночі та вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, у південній частині місцями до 14° (в Криму 15-20°) тепла.

Україну засипе снігом: прогноз погоди на 17 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Україна прогноз погоди

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