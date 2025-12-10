«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами

Юрій Вітренко: «Єдина можливість України отримати кращі умови на перемовинах – показати, що для Росії це не остання гра»

Екскерівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, що може допомогти Україні досягти з Росією мирної угоди та що варто змінити та застосувати для цього. Цими порадами Юрій Вітренко поділився в інтервʼю «Главкому».

На думку Юрія Вітренка, на перемовини мають значний вплив люди, які входять у делегацію. Ексголова «Нафтогазу» вважає, що Україна має значну перевагу, яку можна використати на переговорах – це наші міжнародні партнери. Водночас Росія такої підтримки не має. «У європейців, американців є дипломати і професійні люди, які розуміють, як це все робити. Зрозуміло, що вони не обов’язково діють у національних інтересах України, тому нам потрібно певним чином балансувати та використовувати їх можливості по максимуму. Що, у принципі, Зеленський часто й робить. У розмовах із тим же Трампом його часто рятує якраз долучення європейців, бо ті чудово розуміють, що Україна не може просто на рівних розмовляти зі США. Тобто наша сила – у спільноті з іншими країнами», – розповів Юрій Вітренко.

Також він зауважив, що в Україні є дипломати, які могли б брати участь у перемовинах, однак їх до цього процесу не залучають. «Те саме стосується спеціалістів у військовій справі, бо серед них є люди, які мають західну освіту, стажувалися на Заході. Вони краще розуміють, як проводити переговори із західними військовими, відповідно, їх теж за можливості треба залучати», – вважає колишній посадовець.

За словами Юрія Вітренка, на перемовинах варто застосовувати логічне мислення. «Наведу такий приклад. Я виріс на Нивках у Києві: через дорогу був інтернат, і щодня, виходячи з дому, я розумів, що можу з кимось побитися. Це формує певне сприйняття світу. Але я завжди розумів: у бійках дуже важливо, чи б’єшся «на смерть», чи з розрахунку на те, що щось буде після бійки», – розповів Юрій Вітренко.

Він додає, що результат «гри» – перемовин залежить від того, на що вони розраховані. На завершення чи продовження. Від цього й залежить «поведінка гравців та загальна стратегія». Тому на думку Вітренка, Росії варто продемонструвати те, що це не остання її гра й на неї чекає ще «партія».

«Наприклад, коли велися перемовини щодо газового транзиту, у мене були підозри, що росіяни очікували, що, продовживши транзит, вони зможуть корумпувати владу Зеленського через газові схеми та інше. Також продовження транзиту давало їм відчуття контролю над європейським ринком», – згадав колишній очільник «Нафтогазу».

Щодо сьогоднішніх реалій, то Україна та Росія обидві мають отримати надію та вигоду за результатами перемовин. «Якщо росіяни доведуть, що народ Донбасу вбивали за те, що він розмовляв своєю мовою та ходив у свою церкву й не мав іншої можливості захистити свої права, окрім як відокремитися від України, – то хай буде таке рішення суду. Воно далі буде спрямовано на Генасамблею ООН, і та прийме рішення, що цей «референдум» був законним. І тоді Україні доведеться це визнати», – вважає Вітренко.

Водночас він назвав й інший сценарій, якщо Україні вдасться довести, що відокремлення Донбасу не мало підстав, проте це займе 10 років. Однак не має гарантій, що Росію влаштує такий варіант. Проте актуальні сценарії, що формують на основі реальної ситуації свідчать, що це дійсно не «остання гра». «І, до речі, якщо подивитися на нинішні перемовини, процес приблизно в такому руслі і йде. Своєю вимогою провести в Україні вибори Росія прагне отримати можливість колись, за іншого нашого президента, через пропаганду й корупцію знову впливати на Україну. Це і є їхня надія», – скакав Юрій Вітренко.

Тож зараз влада України має зрозуміти, якими можуть бути кроки Росії в майбутньому та обрати такий варіант, який дасть змогу виграти нову гру з Росією в майбутньому, вважає Юрій Вітренко.

Також ексголова «Нафтогазу», який вів успішні переговори з російським диктатором, вказав на його больові точки. За словами Вітренка, у перемовинах потрібно тиснути на компетенцію Путіна. Вітренко зазначив, що під час роботи на посаді голови «Нафтогазу» він спілкувався з керівниками провідних світових нафтогазових компаній, зокрема Total та British Petroleum, які багато разів вели прямі переговори з Путіним.

Також ексголова «Нафтогазу» розповів, як росіяни під час перемовин щодо продовження газового транзиту через Україну у 2019 році та виконання рішень Стокгольмського арбітражу сподівалися корумпувати Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року у Єлисейському палаці в Парижі відбулася чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді політики домовилися про часткове розведення сил на Донбасі у трьох пунктах пропуску.

Українська сторона наполягала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким після врахування взаємних зобов’язань російський «Газпром» мав виплатити українському «Нафтогазу» $2,5 млрд за невиконання зобов’язань щодо обсягів транзиту газу. Путін наполягав на «нульовому варіанті» зі списанням всіх боргових зобов’язань, але українській делегації вдалося досягти вигідної для себе угоди з виплатою боргу та продовженням транзиту. Цей контракт діяв до 2024 року, навіть попри повномасштабне російське вторгнення.

Ключовий учасник тих газових переговорів Юрій Вітренко на той момент працював виконавчим директором НАК «Нафтогаз». Він безпосередньо доклав руку і до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі, і до важких перемовин з Путіним, в ході яких вдалося «уламати» російського диктатора виконати ухвалу.