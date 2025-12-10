Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
На думку Юрія Вітренка, на перемовини мають значний вплив люди, які входять у делегацію
фото: glavcom.ua

Юрій Вітренко: «Єдина можливість України отримати кращі умови на перемовинах – показати, що для Росії це не остання гра»

Екскерівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, що може допомогти Україні досягти з Росією мирної угоди та що варто змінити та застосувати для цього. Цими порадами Юрій Вітренко поділився в інтервʼю «Главкому».

На думку Юрія Вітренка, на перемовини мають значний вплив люди, які входять у делегацію. Ексголова «Нафтогазу» вважає, що Україна має значну перевагу, яку можна використати на переговорах – це наші міжнародні партнери. Водночас Росія такої підтримки не має. «У європейців, американців є дипломати і професійні люди, які розуміють, як це все робити. Зрозуміло, що вони не обов’язково діють у національних інтересах України, тому нам потрібно певним чином балансувати та використовувати їх можливості по максимуму. Що, у принципі, Зеленський часто й робить. У розмовах із тим же Трампом його часто рятує якраз долучення європейців, бо ті чудово розуміють, що Україна не може просто на рівних розмовляти зі США. Тобто наша сила – у спільноті з іншими країнами», – розповів Юрій Вітренко.

Також він зауважив, що в Україні є дипломати, які могли б брати участь у перемовинах, однак їх до цього процесу не залучають. «Те саме стосується спеціалістів у військовій справі, бо серед них є люди, які мають західну освіту, стажувалися на Заході. Вони краще розуміють, як проводити переговори із західними військовими, відповідно, їх теж за можливості треба залучати», – вважає колишній посадовець.

За словами Юрія Вітренка, на перемовинах варто застосовувати логічне мислення. «Наведу такий приклад. Я виріс на Нивках у Києві: через дорогу був інтернат, і щодня, виходячи з дому, я розумів, що можу з кимось побитися. Це формує певне сприйняття світу. Але я завжди розумів: у бійках дуже важливо, чи б’єшся «на смерть», чи з розрахунку на те, що щось буде після бійки», – розповів Юрій Вітренко.

Він додає, що результат «гри» – перемовин залежить від того, на що вони розраховані. На завершення чи продовження. Від цього й залежить «поведінка гравців та загальна стратегія». Тому на думку Вітренка, Росії варто продемонструвати те, що це не остання її гра й на неї чекає ще «партія».

«Наприклад, коли велися перемовини щодо газового транзиту, у мене були підозри, що росіяни очікували, що, продовживши транзит, вони зможуть корумпувати владу Зеленського через газові схеми та інше. Також продовження транзиту давало їм відчуття контролю над європейським ринком», – згадав колишній очільник «Нафтогазу».

Щодо сьогоднішніх реалій, то Україна та Росія обидві мають отримати надію та вигоду за результатами перемовин. «Якщо росіяни доведуть, що народ Донбасу вбивали за те, що він розмовляв своєю мовою та ходив у свою церкву й не мав іншої можливості захистити свої права, окрім як відокремитися від України, – то хай буде таке рішення суду. Воно далі буде спрямовано на Генасамблею ООН, і та прийме рішення, що цей «референдум» був законним. І тоді Україні доведеться це визнати», – вважає Вітренко.

Водночас він назвав й інший сценарій, якщо Україні вдасться довести, що відокремлення Донбасу не мало підстав, проте це займе 10 років. Однак не має гарантій, що Росію влаштує такий варіант. Проте актуальні сценарії, що формують на основі реальної ситуації свідчать, що це дійсно не «остання гра». «І, до речі, якщо подивитися на нинішні перемовини, процес приблизно в такому руслі і йде. Своєю вимогою провести в Україні вибори Росія прагне отримати можливість колись, за іншого нашого президента, через пропаганду й корупцію знову впливати на Україну. Це і є їхня надія», – скакав Юрій Вітренко.

Тож зараз влада України має зрозуміти, якими можуть бути кроки Росії в майбутньому та обрати такий варіант, який дасть змогу виграти нову гру з Росією в майбутньому, вважає Юрій Вітренко.

Також ексголова «Нафтогазу», який вів успішні переговори з російським диктатором, вказав на його больові точки. За словами Вітренка, у перемовинах потрібно тиснути на компетенцію Путіна. Вітренко зазначив, що під час роботи на посаді голови «Нафтогазу» він спілкувався з керівниками провідних світових нафтогазових компаній, зокрема Total та British Petroleum, які багато разів вели прямі переговори з Путіним.

Також ексголова «Нафтогазу» розповів, як росіяни під час перемовин щодо продовження газового транзиту через Україну у 2019 році та виконання рішень Стокгольмського арбітражу сподівалися корумпувати Володимира Зеленського. 

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року у Єлисейському палаці в Парижі відбулася чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді політики домовилися про часткове розведення сил на Донбасі у трьох пунктах пропуску.

Українська сторона наполягала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким після врахування взаємних зобов’язань російський «Газпром» мав виплатити українському «Нафтогазу» $2,5 млрд за невиконання зобов’язань щодо обсягів транзиту газу. Путін наполягав на «нульовому варіанті» зі списанням всіх боргових зобов’язань, але українській делегації вдалося досягти вигідної для себе угоди з виплатою боргу та продовженням транзиту. Цей контракт діяв до 2024 року, навіть попри повномасштабне російське вторгнення. 

Ключовий учасник тих газових переговорів Юрій Вітренко на той момент працював виконавчим директором НАК «Нафтогаз». Він безпосередньо доклав руку і до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі, і до важких перемовин з Путіним, в ході яких вдалося «уламати» російського диктатора виконати ухвалу. 

Читайте також:

Теги: війна Юрій Вітренко переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава угорського уряду та російський диктатор проведуть четверту зустріч з початку 2022 року
Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
26 листопада, 19:02
Івлєва покинула Москву за кілька днів після початку вторгнення РФ в Україну і вже 7 березня 2022 року оселилася у Києві
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
2 грудня, 07:23
Таяні: Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне
Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України
3 грудня, 22:18
Українські та американські посадовці продовжують працювати над завершенням війни
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
4 грудня, 08:02
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
4 грудня, 04:11
Лев XIV написав, що «із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста
Папа Римський згадав про Україну та розповів, що його засмучує
16 листопада, 19:58
Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»
Запобіжний захід для Чернишова, візит Зеленського до Іспанії. Головне за 18 листопада
18 листопада, 21:05
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
19 листопада, 17:23
В одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення
Атака на Чебоксари: аеропорт призупинив роботу (відео)
26 листопада, 06:48

Політика

Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
Іспанія зупинила розслідування вбивства пілота, який перегнав російський Мі-8 в Україну
Іспанія зупинила розслідування вбивства пілота, який перегнав російський Мі-8 в Україну
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua