Трамп пророкує крах президентства Макрона: подробиці

Лариса Голуб
Трамп зробив неочікуваний прогноз про майбутнє лідера Франції
фото з відкритих джерел

Президент Сполучених штатів Америки заявив, що Макрон може скоро залишити посаду президента Франції 

Американський президент Дональд Трамп зробив резонансну заяву, спрогнозувавши, що президент Франції Еммануель Макрон «дуже скоро» залишить свою посаду. Про це президент Трамп заявив під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, інформує «Главком».

Повідомляється, що така заява прозвучала на тлі відмови Франції направити свої військово-морські сили для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Макрон нещодавно заявив, що Франція не є стороною конфлікту і не братиме участі у військових операціях у затоці, доки ситуація не стабілізується.

«Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішніх умовах. Однак ми переконані, що як тільки ситуація стане спокійнішою... ми готові разом з іншими державами взяти на себе відповідальність за систему супроводу», – заявив не так давно Макрон.

Дональда Трампа журналісти також запитали, якого прогресу він досяг у залученні союзників до допомоги США у супроводженні нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

«Ну, нам не потрібна жодна допомога», – сказав Трамп. 

«Главком» писав, що Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими регіональними союзниками у відповідь на ракетні атаки Ірану по всьому Близькому Сходу. Лідери трьох європейських країн заявили, що вони «шоковані невибірковими та непропорційними ракетними атаками, здійсненими Іраном проти країн регіону», йдеться у їх заяві. Вони закликали Іран негайно припинити ці безрозсудні атаки.

До слова, Трамп відхилив спроби відновити переговори з Іраном. Він розпорядився призупинити будь-які перемовини, заявивши про намір продовжувати військову операцію «Епічна лють» без перерв. Президент США також відмовив близькосхідним союзникам, які пропонували свою допомогу в посередництві щодо ядерної програми та припинення вогню.

