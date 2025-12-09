Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»

Загальна площа пожежі становила близько 3 тис. кв. м

За успішним виведенням з ладу термінала з перевалки зрідженого газу в порту «Темрюк» у Краснодарському краї РФ стоїть Центр спецоперацій «Альфа» СБУ. 5 грудня безпілотники Служби безпеки уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю «Мактрен-Нафта», які палали три доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Унаслідок «прильотів» почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 куб. м із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду.

Загальна площа пожежі становила близько 3 тис. кв. м. «Мактрен-Нафта» здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Термінал був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тис. тонн зрідженого газу на рік.

«СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку РФ. Саме ці гроші фінансують війну проти України. «Бавовна» в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто Темрюк у Краснодарському краю РФ. Постраждав морський порт у місті.