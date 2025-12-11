Сапери вилучили бойову частину дрона «Герань-2» у Богуславській громаді (фото)
Небезпечний елемент вилучено із дотриманням усіх норм безпеки та підготовлено для подальшої утилізації
У Богуславській територіальній громаді фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину російського ударного безпілотного літального апарату типу «Герань-2». Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує «Главком».
Сапери провели ретельне обстеження території, використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, щоб повністю виключити будь-які ризики для мешканців та виявити інші можливі вибухонебезпечні предмети.
«Небезпечний елемент був вилучений із дотриманням усіх норм безпеки та підготовлений для подальшої утилізації», – повідомили у ДСНС.
Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, уламків дронів, ракет чи інших потенційно небезпечних залишків – категорично заборонено підходити, торкатися чи чіпати їх. Необхідно негайно телефонувати за номером «101».
Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.
Також вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.
