Сапери вилучили бойову частину дрона «Герань-2» у Богуславській громаді (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сапери вилучили бойову частину дрона «Герань-2» у Богуславській громаді (фото)
Дрон окупантів впав посеред лісу у Богуславській громаді
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Небезпечний елемент вилучено із дотриманням усіх норм безпеки та підготовлено для подальшої утилізації

У Богуславській територіальній громаді фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину російського ударного безпілотного літального апарату типу «Герань-2». Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує «Главком».

Фахівці ДСНС ретельно обстежили територію
Фахівці ДСНС ретельно обстежили територію
фото: ДСНС Київщини

Сапери провели ретельне обстеження території, використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, щоб повністю виключити будь-які ризики для мешканців та виявити інші можливі вибухонебезпечні предмети.

Сапери вилучили бойову частину дрона у Богуславській громаді
Сапери вилучили бойову частину дрона у Богуславській громаді
фото: ДСНС України

«Небезпечний елемент був вилучений із дотриманням усіх норм безпеки та підготовлений для подальшої утилізації», – повідомили у ДСНС.

Небезпечний елемент вилучено відповідно до всіх норм безпеки
Небезпечний елемент вилучено відповідно до всіх норм безпеки
фото: ДСНС Київщини
Сапери вилучили небезпечний елемент відповідно до всіх норм безпеки та підготували для подальшої утилізації
Сапери вилучили небезпечний елемент відповідно до всіх норм безпеки та підготували для подальшої утилізації
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, уламків дронів, ракет чи інших потенційно небезпечних залишків – категорично заборонено підходити, торкатися чи чіпати їх. Необхідно негайно телефонувати за номером «101».

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.

Також вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.

