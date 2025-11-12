Головна Світ Політика
search button user button menu button

Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
Норвегія відмовилася використовувати суверенний фонд
фото з відкритих джерел

Країна готова підтримати план ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме гарантій самостійно

Норвегія не використає свій суверенний фонд для гарантування кредиту ЄС на користь України. Про це в інтерв'ю NRK заявив міністр фінансів країни Єнс Столтенберг.

За словами міністра фінансів Єнса Столтенберга, країна вже робить значні фінансові внески на користь України і потенційно може долучитися до плану ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме повних гарантій самостійно.

«Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, 1,6 трильйона норвезьких крон (159 млрд доларів), але це не варіант», – сказав він.

Глава норвезького Мінфіну додав, що рішення буде ухвалене з огляду на те, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту.

Міністри фінансів країн ЄС планують обговорити можливості надання Україні 130–140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. При цьому Бельгія, де зберігаються більшість цих коштів у компанії Euroclear, виступає проти ідеї використання заморожених коштів через ризики судових позовів з боку Москви.

Нагадаємо, що Європейський Союз може взяти на себе спільне боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро для підтримки України, якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, які Бельгія відхилила. Варіант спільного боргу розглядають як «План Б» для уникнення фінансової кризи в Києві на початку 2026 року. 

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз розглядає можливість прийняття тимчасових рішень для надання фінансової допомоги Україні у 2026 році. Це відбудеться через те, що ініціатива щодо «репараційного кредиту» за рахунок російських активів досі не отримала схвалення.

Читайте також:

Теги: міністр Норвегія Єнс Столтенберг Європейський Союз Україна кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єнс Столтенберг і Дональд Трамп у 2018 році
Ексгенсек НАТО розповів, як заборонив підлеглим насміхатися з Трампа у 2016 році
Вчора, 07:57
Зеленський наголосив, що прогрес України на шляху до ЄС досягається завдяки зусиллям мільйонів українців
Єврокомісія високо оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Заява Зеленського
4 листопада, 15:13
Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними
Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
1 листопада, 18:59
Попри оновлену угоду з ЄС, Польща зберігає заборону на імпорт української пшениці та кукурудзи
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
30 жовтня, 13:49
Президент доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу
Сто днів роботи нового Кабміну. Зеленський провів нараду з урядовцями
28 жовтня, 18:20
Лавров категорично відкинув ідею Трампа про негайне припинення вогню та заморожування війни по лінії фронту
Трампа, схоже, розбудили
24 жовтня, 16:42
Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі
Саміт в Брюсселі: ЄС підтвердив підтримку України у 2026-2027 роках
24 жовтня, 03:59
Угорський міністр вважає, що санкційна політика ЄС «зазнала краху»
Сійярто розповів, чи блокуватиме Угорщина нові санкції ЄС проти Росії
21 жовтня, 08:39
До кінця року хліб в Україні зросте в ціні ще на кілька відсотків
В Україні продовжує дорожчати хліб, але ціни на олію залишаться стабільними
13 жовтня, 12:27

Політика

Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
Дональд Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу
Дональд Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу
ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина
ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина
Міграційні плани ЄС: які країни отримають допомогу
Міграційні плани ЄС: які країни отримають допомогу
РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg
США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua