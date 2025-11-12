Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні

Країна готова підтримати план ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме гарантій самостійно

Норвегія не використає свій суверенний фонд для гарантування кредиту ЄС на користь України. Про це в інтерв'ю NRK заявив міністр фінансів країни Єнс Столтенберг.

За словами міністра фінансів Єнса Столтенберга, країна вже робить значні фінансові внески на користь України і потенційно може долучитися до плану ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме повних гарантій самостійно.

«Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, 1,6 трильйона норвезьких крон (159 млрд доларів), але це не варіант», – сказав він.

Глава норвезького Мінфіну додав, що рішення буде ухвалене з огляду на те, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту.

Міністри фінансів країн ЄС планують обговорити можливості надання Україні 130–140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. При цьому Бельгія, де зберігаються більшість цих коштів у компанії Euroclear, виступає проти ідеї використання заморожених коштів через ризики судових позовів з боку Москви.

Нагадаємо, що Європейський Союз може взяти на себе спільне боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро для підтримки України, якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, які Бельгія відхилила. Варіант спільного боргу розглядають як «План Б» для уникнення фінансової кризи в Києві на початку 2026 року.

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз розглядає можливість прийняття тимчасових рішень для надання фінансової допомоги Україні у 2026 році. Це відбудеться через те, що ініціатива щодо «репараційного кредиту» за рахунок російських активів досі не отримала схвалення.