Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 6 січня в церковному календарі – Хрещення Господнє (Водохреще)

6 січня православна церква відзначає одне з найбільших дванадесятих свят – Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято присвячене події, коли Спаситель прийняв хрещення від Іоанна Предтечі у водах Йордану, явивши світові Пресвяту Трійцю.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Хрещення Господнє (Богоявлення)

Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва фото 1

6 січня віряни святкують Хрещення Господнє. Згідно з Євангелієм, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийшов до річки Йордан, де проповідував Іоанн Хреститель. Під час занурення Христа у воду на Нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба, а з неба пролунав голос Бога-Отця: «Це Син Мій Улюблений, в Якому Моє благовоління». Саме тому свято також називають Богоявленням. Ця подія має потужний духовний сенс: Христос, будучи безгрішним, освятив Собою водну стихію та відкрив людям шлях до спасіння через таїнство Хрещення. Головною особливістю дня є Велике освячення води, яка вважається цілющою та називається «Великою агіасмою».

Молитви дня

Коли в Йордані хрестився Ти, Господи, Троїчне явилося поклоніння: бо Родителя голос свідчив про Тебе, називаючи Тебе Улюбленим Сином, і Дух у вигляді голуба підтвердив істинність слова. Явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі! Нехай Твоя благодать через воду свячену дарує нам потужний захист, здоров’я тілесне та спокій душевний.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети на Водохреще мають особливу силу та вказують на майбутній врожай:

  • Якщо на Хрещення погода ясна та морозна – літо може бути засушливим.
  • Багато інею на деревах обіцяє потужний врожай зернових культур.
  • Якщо під час освячення води йде сніг – це віщує гарний приплід бджіл та багато меду.
  • Сильні хрещенські морози обіцяють, що весна буде ранньою та теплою.
  • Зоряна ніч на 6 січня віщує врожайний рік на ягоди, горіхи та горох.

Цей день традиційно вважається часом великого оновлення, тому люди намагалися провести його в мирі, уникаючи сварок та недобрих думок.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
7 грудня, 2025, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
15 грудня, 2025, 22:00
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 2025, 08:38
Відкриття виставки «Відомі / У Кадрі / Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»
Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій
13 грудня, 2025, 19:03
23 грудня на заході, півночі та частково в центрі країни буде невеликий сніг, тоді як на півдні та сході без опадів
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Святвечір та Різдво
23 грудня, 2025, 05:25
Яке релігійне свято відзначається 28 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 грудня 2025: традиції та молитва
27 грудня, 2025, 22:00
Українка порівняла життя в Україні та Австрії
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
Сьогодні, 11:16
Малюків-засновників Києва на Поштовій площі традиційно перевдягнули до свята
Малюки-засновники Києва зустрічають Різдво у святковому вбранні (фото)
24 грудня, 2025, 15:05
У Києві запрацювали 72 пункти прийому хвойних дерев
Куди нести ялинку? У столиці стартував прийом хвойних на переробку
2 сiчня, 13:31

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва
У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
Зміна прізвища. Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають
Зміна прізвища. Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Романа Ящука
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Романа Ящука
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua