Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва

Свята 6 січня в церковному календарі – Хрещення Господнє (Водохреще)

6 січня православна церква відзначає одне з найбільших дванадесятих свят – Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято присвячене події, коли Спаситель прийняв хрещення від Іоанна Предтечі у водах Йордану, явивши світові Пресвяту Трійцю.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Хрещення Господнє (Богоявлення)

6 січня віряни святкують Хрещення Господнє. Згідно з Євангелієм, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийшов до річки Йордан, де проповідував Іоанн Хреститель. Під час занурення Христа у воду на Нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба, а з неба пролунав голос Бога-Отця: «Це Син Мій Улюблений, в Якому Моє благовоління». Саме тому свято також називають Богоявленням. Ця подія має потужний духовний сенс: Христос, будучи безгрішним, освятив Собою водну стихію та відкрив людям шлях до спасіння через таїнство Хрещення. Головною особливістю дня є Велике освячення води, яка вважається цілющою та називається «Великою агіасмою».

Молитви дня

Коли в Йордані хрестився Ти, Господи, Троїчне явилося поклоніння: бо Родителя голос свідчив про Тебе, називаючи Тебе Улюбленим Сином, і Дух у вигляді голуба підтвердив істинність слова. Явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі! Нехай Твоя благодать через воду свячену дарує нам потужний захист, здоров’я тілесне та спокій душевний. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети на Водохреще мають особливу силу та вказують на майбутній врожай:

Якщо на Хрещення погода ясна та морозна – літо може бути засушливим.

Багато інею на деревах обіцяє потужний врожай зернових культур.

Якщо під час освячення води йде сніг – це віщує гарний приплід бджіл та багато меду.

Сильні хрещенські морози обіцяють, що весна буде ранньою та теплою.

Зоряна ніч на 6 січня віщує врожайний рік на ягоди, горіхи та горох.

Цей день традиційно вважається часом великого оновлення, тому люди намагалися провести його в мирі, уникаючи сварок та недобрих думок.