Жінка з паспортом РФ отримала «тисячу Зеленського»? «Укрпошта» відреагувала на скандальне фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Дніпрі літня жінка прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом
фото: Ігор Смілянський/Telegram

Гендиректор «Укрпошти» назвав відвідувачку з російським паспортом «їхньою агенткою»

27 листопада в мережі поширилися фото та інформація про те, що у Дніпрі літня жінка нібито прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» від держави. На це відреагував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський та пояснив, у чому річ, пише «Главком».

За словами гендиректора «Укрпошти», жінка, яка показала на пошті російський паспорт, усе ж таки змогла подати заявку на отримання «Зимової підтримки». Виявилося, що вона мала український документ, однак він був у обкладинці для російського паспорта.

Жінка прийшла на пошту з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки»
Жінка прийшла на пошту з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки»
фото: скриншот із соцмереж

Ігор Смілянський з іронією назвав відвідувачку пошти «їхньою агенткою», яка не встигла витягти український паспорт з обкладинки.

«Ми, звісно, провели термінове розслідування і доповідаємо: це наша агентка, яка повернулася із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки. Станом на зараз ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до Уставу та норм закону», – написав гендиректор Укрпошти.

Ігор Смілянський назвав відвідувачку пошти «їхньою агенткою»
Ігор Смілянський назвав відвідувачку пошти «їхньою агенткою»
фото: скриншот із соцмереж

Нагадаємо, як гендиректор «Укрпошти» розповів, який товар у відділеннях купують найбільше. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що серед швидких перекусів у відділеннях найбільший попит мають вафлі, а серед продуктів – ковбаса, яку регулярно купують клієнти, особливо в сільських відділеннях.

Раніше «Главком» писав, що голова «Укрпошти» Ігор Смілянський отримує близько 600 тис. грн на місяць, включаючи доплату за роботу з державною таємницею, але не має власного житла та авто.

«А в мене нічого немає. Реально – я орендую квартиру в Києві, у мене немає навіть службової машини», – заявив він. Смілянський орендує житло в Києві, пересувається пішки та час від часу користується службовими автомобілями, власного авто не має.

Теги: соцвиплати паспорт Укрпошта

