Жінка з паспортом РФ отримала «тисячу Зеленського»? «Укрпошта» відреагувала на скандальне фото

Гендиректор «Укрпошти» назвав відвідувачку з російським паспортом «їхньою агенткою»

27 листопада в мережі поширилися фото та інформація про те, що у Дніпрі літня жінка нібито прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» від держави. На це відреагував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський та пояснив, у чому річ, пише «Главком».

За словами гендиректора «Укрпошти», жінка, яка показала на пошті російський паспорт, усе ж таки змогла подати заявку на отримання «Зимової підтримки». Виявилося, що вона мала український документ, однак він був у обкладинці для російського паспорта.

Жінка прийшла на пошту з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» фото: скриншот із соцмереж

Ігор Смілянський з іронією назвав відвідувачку пошти «їхньою агенткою», яка не встигла витягти український паспорт з обкладинки.

«Ми, звісно, провели термінове розслідування і доповідаємо: це наша агентка, яка повернулася із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки. Станом на зараз ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до Уставу та норм закону», – написав гендиректор Укрпошти.

Ігор Смілянський назвав відвідувачку пошти «їхньою агенткою» фото: скриншот із соцмереж

