Ідентифікація для пенсіонерів – хто й коли має пройти, щоб не втратити виплати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні певні категорії пенсіонерів зобов’язані пройти так звану ідентифікацію, щоб і надалі отримувати державні виплати
фото з відкритих джерел

Якщо ідентифікацію не буде здійснено до 31 грудня 2025 року, то з 1 січня 2026 року можуть бути припинені пенсійні виплати

В Україні певні категорії пенсіонерів зобов’язані пройти так звану ідентифікацію, щоб і надалі отримувати державні виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, передає «Главком»

Хто має пройти ідентифікацію

  • Особи, які проживають на тимчасово окупованій території.
  • Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України.
  • Для цих категорій встановлено крайній термін — до 31 грудня 2025 року. У разі непроходження процедури з 1 січня 2026 року виплати можуть бути припинені.

Як здійснити ідентифікацію

  • Онлайн через вебпортал ПФУ (авторизація через «Дія» / «Дія Підпис»).
  • Через відеоконференцію. Вебпортал → заповнення заяви → запис на відеозв’язок (контакт‑центри: 0 800 503 753, (044) 281‑08‑70, (044) 281‑08‑71).
  • Через дипломатичні установи України (для перебуваючих за кордоном): оформлення підтверджуючого документа → подача до територіального органу ПФУ чи на
  • порталі.
  • Особисто у сервісному центрі ПФУ або банку‑отримувачі пенсії (необхідно бути на неокупованій території України).

Як подати заявку на відеоідентифікацію

  • Перейти на портал ПФУ – > вкладка «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».
  • Заповнити форму (дані документа, e‑mail, телефон, обрати додаток для відеозв’язку –  Google Meet, Zoom, Viber тощо).
  • Після подачі вам надійде запрошення на відеозв’язок. Підготуйте паспорт, пенсійне посвідчення, ІПН.

Якщо ідентифікацію не буде здійснено до 31 грудня 2025 року, то з 1 січня 2026 року можуть бути припинені пенсійні виплати. Крім того, пенсіонери, які отримують виплати в Росії, автоматично ризикують їх втратити. Під час ідентифікації потрібно вказати, чи отримуєте ви або отримували державні виплати від агресора.

За даними Пенсійного фонду України, середня пенсія станом на жовтень 2025 року становить 6,4 тис. грн (приблизно 133 євро). Проте фактичні виплати для більшості пенсіонерів є значно нижчими – понад 3,3 млн українців отримують близько 3,3 тис. грн щомісяця, а ще 4% – близько 2,3 тис. грн.

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні.  У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

