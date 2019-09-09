«Укрзалізниця» показала, з чого питимуть чай, коли зникнуть традиційні підстаканники



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Новий посуд для чаю замість традиційних підстаканників Фото: Facebook Євгена Кравцова

Очільник «Укрзалізниці» опублікував у соцмережі фото нового брендованого посуду

«Укрзалізниця» розглядає можливість перейти на паперові або скляні склянки без підстаканників у поїздах.

Про це 9 вересня у Facebook повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?» – запитав він користувачів соцмережі і опублікував фото нового брендованого посуду.

«Мова йде про скляні чи паперові. Жодного пластику», - уточнив він.

Як відомо, раніше пасажирам порадили при виявленні тарганів у поїздах повідомляти на гарячу лінію: 0800 503 111. Такі вагони після рейсу відчіпляють для позапланової дезінфекції, яку проводить Лабораторний центр на залізничному транспорті, повідомили в «Укрзалізниці».

До слова, «Укрзалізниця» проведе опитування серед 20 тисяч пасажирів по всій Україні щодо якості своїх послуг.