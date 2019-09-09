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    Суспільство

    «Укрзалізниця» показала, з чого питимуть чай, коли зникнуть традиційні підстаканники

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    Новий посуд для чаю замість традиційних&nbsp;підстаканників - «Укрзалізниця» показала, з чого питимуть чай, коли зникнуть традиційні підстаканники
    Новий посуд для чаю замість традиційних підстаканників
    Фото: Facebook Євгена Кравцова

    Очільник «Укрзалізниці» опублікував у соцмережі фото нового брендованого посуду

    «Укрзалізниця» розглядає можливість перейти на паперові або скляні склянки без підстаканників у поїздах.

    Про це 9 вересня у Facebook повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

    «Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?» – запитав він користувачів соцмережі і опублікував фото нового брендованого посуду.

    «Мова йде про скляні чи паперові. Жодного пластику», - уточнив він.

    Як відомо, раніше пасажирам порадили при виявленні тарганів у поїздах повідомляти на гарячу лінію: 0800 503 111. Такі вагони після рейсу відчіпляють для позапланової дезінфекції, яку проводить Лабораторний центр на залізничному транспорті, повідомили в «Укрзалізниці».

    До слова, «Укрзалізниця» проведе опитування серед 20 тисяч пасажирів по всій Україні щодо якості своїх послуг.

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