«Укрзалізниця» показала, з чого питимуть чай, коли зникнуть традиційні підстаканники
Очільник «Укрзалізниці» опублікував у соцмережі фото нового брендованого посуду
«Укрзалізниця» розглядає можливість перейти на паперові або скляні склянки без підстаканників у поїздах.
Про це 9 вересня у Facebook повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.
«Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?» – запитав він користувачів соцмережі і опублікував фото нового брендованого посуду.
«Мова йде про скляні чи паперові. Жодного пластику», - уточнив він.
Як відомо, раніше пасажирам порадили при виявленні тарганів у поїздах повідомляти на гарячу лінію: 0800 503 111. Такі вагони після рейсу відчіпляють для позапланової дезінфекції, яку проводить Лабораторний центр на залізничному транспорті, повідомили в «Укрзалізниці».
До слова, «Укрзалізниця» проведе опитування серед 20 тисяч пасажирів по всій Україні щодо якості своїх послуг.