«Укрзалізниця» анонсувала розширення міжнародних та внутрішніх сполучень

В «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада

За словами Перцовського, попит перевищує пропозиції, тому що «Укрзалізниця» має обмежений рухомий склад

В «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада. В ньому буде розширення міжнародних та внутрішніх сполучень. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«З 15 грудня запрацює новий графік, не буду спойлерити, але ми протягом листопада обов'язково презентуємо новий графік. В ньому будуть новинки й розширення як міжнародних сполучень, так й внутрішніх, тому до різдвяних свят зробимо такі приємні подарунки нашим пасажирам», – розповів Перцовський.

Перед цим він нагадав, що «Укрзалізниця» взяла жорсткий курс, щоб всі квитки були доступні виключно на офіційних джерелах.

«Але все одно попит перевищує пропозиції, тому що у нас є обмежений рухомий склад, багато вагонів сьогодні залучено під медичні перевезення й попри те, що оновлюються, додаються вагони, не завжди на всі сполучення їх вистачає. Якщо говорити про міжнародні сполучення, то це ще питання взаємодії з міжнародними партнерами», – сказав Перцовський.

Нагадаємо, 21 жовтня Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. До завершення контракту з «Укрзалізницею» Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.