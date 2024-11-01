Польща ввела нові правила та штрафи для іноземних перевізників

У випадку порушень передбачені штрафи і для водіїв, і для компаній-перевізників

Відсьогодні в Польщі набирають чинності нові вимоги щодо міжнародних вантажних перевезень для субʼєктів, які не мають штаб-квартири в державі-члені Європейського Союзу, Швейцарській Конфедерації або державі-члені Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA). Про це повідомила Державна митна служба України.

«З 1 листопада 2024 року водії повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до Реєстру міжнародних автомобільних перевезень (RMPD) у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час перевезення потрібно забезпечити передавання геолокаційних даних транспортного засобу, а також увімкнути локатор до початку перевезення. У разі несправності локатора понад одну годину водій повинен зупинитися на найближчій стоянці.

У випадку порушень передбачені штрафи і для водіїв, і для перевізників:

для водіїв: 1500 злотих (15 000 грн) за відсутність реєстраційного номера, 2000 злотих (20 000 грн) за вимкнений локатор або відмову в перевірці геолокаційних даних.

для перевізників: 12 000 злотих (120 000 грн) за перевезення без реєстрації або з недостовірними даними, 10 000 злотих (100 000 грн) за відсутність геолокаційних даних або локатора.

Докладніше про нові вимоги можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, з 1 листопада вступає в силу законопроєкт про реформу митниці.

Як повідомлялося, починаючи з 1 листопада Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах. Цей тимчасовий захід діятиме до 30 квітня 2025 року.

До слова, Німеччина восени запровадила контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. Тимчасовий внутрішній (у Шенгенському просторі) прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини почав діяти з 16 вересня 2024 року для посилення внутрішньої безпеки та зменшення нелегальної міграції.