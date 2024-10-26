Перехід на зимовий час. «Укрзалізниця» звернулася до пасажирів  

Відзавтра всі поїзди курсують за зимовим часом

У неділю, 27 жовтня, о 04:00 Україна переходить на зимовий час. Відповідно, всі поїзди з цього дня курсуватимуть уже за новим часом. Про це повідомила «Укрзалізниця».

«У неділю, 27 жовтня, о 04:00 дружно переводимо стрілки годинників на одну годину назад – і швиденько під ковдру, щоб поспати ще годину», – написав перевізник на своїх сторінках у соцмережах.

Компанія нагадала, що сучасні гаджети переводять стрілки автоматично, а от про механічні годинники доведеться подбати самим.

«І не спізніться на потяг! Адже в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках», – наголосила «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що в липні парламент прийняв законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Однак президент Володимир Зеленський його досі не підписав і не планує цього робити, повідомляє BBC.

Як повідомлялося, перехід на зимовий час в Україні відбудеться 27 жовтня 2024 року. О 04:00 годинник переведуть на одну годину назад на 03:00, що дасть усім додаткову годину сну.

До слова, український політик, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Згодом на сайті Верховної Ради з’явився проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.07.2024 року про прийняття «Закону про обчислення часу в Україні».

Як повідомлялося, заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив: скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться.