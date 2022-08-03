«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів

Поїзди на Будапешт і Відень курсуватимуть без змін

Потяги не курсуватимуть з 15 по 17 серпня

Через ремонтні роботи на угорській залізниці «Укрзалізниця» тимчасово скасує низку рейсів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

У період з 15 по 17 серпня буде тимчасово скасовано рейси:

№32526 та №32518 Захонь – Чоп (відправлення о 18:37 та 20:41 відповідно);

№32523 та №32511 Чоп – Захонь (відправлення о 20:25 та 22:29 відповідно).

«Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок», – зазначають в «Укрзалізниці».

Поїзди на Будапешт і Відень, а також решта рейсів Чоп – Захонь курсуватимуть у ці ж дати без змін.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси.

Також «Укрзалізниця» повертає на маршрут двоповерховий потяг.

Нещодавно «Укрзалізниця» також анонсувала новий потяг до Одеси.