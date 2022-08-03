Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 14:59 glavcom.ua
«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів
Поїзди на Будапешт і Відень курсуватимуть без змін
фото ілюстративне

Потяги не курсуватимуть з 15 по 17 серпня 

Через ремонтні роботи на угорській залізниці «Укрзалізниця» тимчасово скасує низку рейсів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

У період з 15 по 17 серпня буде тимчасово скасовано рейси:

  • №32526 та №32518 Захонь – Чоп (відправлення о 18:37 та 20:41 відповідно);
  • №32523 та №32511 Чоп – Захонь (відправлення о 20:25 та 22:29 відповідно).

«Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок», – зазначають в «Укрзалізниці».

Поїзди на Будапешт і Відень, а також решта рейсів Чоп – Захонь курсуватимуть у ці ж дати без змін.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси.

Також «Укрзалізниця» повертає на маршрут двоповерховий потяг.

Нещодавно «Укрзалізниця» також анонсувала новий потяг до Одеси.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг Угорщина Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сайті «Укрзалізниці» можна знайти зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами
«Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси
Вчора, 16:20
Поїзд перебував на ремонті 
«Укрзалізниця» повертає на маршрут двоповерховий потяг (фото, відео) 
1 серпня, 12:17
У червні «Укрзалізниці» не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження
Світовий банк надасть «Укрзалізниці» $200 млн для нарощування експорту зерна
6 липня, 07:45

Суспільство

«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів
«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів
«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження
«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження
Наші герої: історія льотчика Кукурби, котрий був генієм штурмової авіації (фото)
Наші герої: історія льотчика Кукурби, котрий був генієм штурмової авіації (фото)
Сильні пориви вітру та грози: якою буде погода 3 серпня
Сильні пориви вітру та грози: якою буде погода 3 серпня
Українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню
Українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню
Сховалися за спідницями: Данілов відреагував на випадки втечі чоловіків за кордон
Сховалися за спідницями: Данілов відреагував на випадки втечі чоловіків за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
95K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
84K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
67K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
49K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
39K
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Сьогодні, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Сьогодні, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту