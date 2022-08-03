«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів
Потяги не курсуватимуть з 15 по 17 серпня
Через ремонтні роботи на угорській залізниці «Укрзалізниця» тимчасово скасує низку рейсів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
У період з 15 по 17 серпня буде тимчасово скасовано рейси:
- №32526 та №32518 Захонь – Чоп (відправлення о 18:37 та 20:41 відповідно);
- №32523 та №32511 Чоп – Захонь (відправлення о 20:25 та 22:29 відповідно).
«Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок», – зазначають в «Укрзалізниці».
Поїзди на Будапешт і Відень, а також решта рейсів Чоп – Захонь курсуватимуть у ці ж дати без змін.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси.
Також «Укрзалізниця» повертає на маршрут двоповерховий потяг.
Нещодавно «Укрзалізниця» також анонсувала новий потяг до Одеси.
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