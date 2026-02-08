Головна Країна Кримінал
У Києві під суд потрапили залізничники, які гендлювали квитками на міжнародні рейси

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Залізничники незаконно продавали місця у вагонах поїздів і службових купе провідників
Злочинна організація діяла близько року і була знешкоджена в грудні 2024-го

Святошинський районний суд міста Києва затвердив угоду щодо участі у злочинній організації і зловживання службовим становищем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За версією обвинувачення, у 2024 році працівники «Укрзалізниці» утворили злочинну організацію і в незаконний спосіб заробляли на пасажирських перевезеннях.

Залізничники створювала штучний дефіцит залізничних квитків на популярних напрямках міжнародного сполучення, незаконно продавали місця у вагонах поїздів і службових купе провідників, займалися поборами з «безквиткових» пасажирів.

Злочинна організація діяла близько року і була знешкоджена в грудні 2024-го. До її складу входило щонайменше 15 осіб. Роль організатора оборудки слідство відводить голові Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський», а співорганізатора – заступнику начальника Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський».

Загальна сума шкоди «Укрзалізниці» оцінюється у 8,7 мільйона гривень.

Одним із співучасників був начальник поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 23/24, який залучив до протиправної діяльності працівників керованої ним поїзної бригади.

Лише за період з січня по червень 2024 року внаслідок злочинних дій начальника поїзда «Укрзалізниця» недоотримала від продажу квитків на потяг 733 тисячі гривень.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду. Сторони домовилися про штраф у 17 тисяч гривень і п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком два роки.

Колишній співробітник залізниці добровільно відшкодував 245 тисяч гривень збитків і задонатив 25 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Цивільний позов АТ «Укрзалізниця» суд задовольнив частково і постановив стягнути з до обвинуваченого ще 488 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Раніше угоду також уклав інструктор поїзних бригад резерву провідників пасажирських вагонів станції «Київ-Пасажирський».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків.

Раніше українці оформили понад 170 тис. квитків безкоштовних квитків у межах програми «3000 км Україною». Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає близько 80 млн км.

До слова, працівники «Укрзалізниці», які залучені до ліквідації наслідків російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис. грн щомісяця.

