У Києві під суд потрапили залізничники, які гендлювали квитками на міжнародні рейси

Залізничники незаконно продавали місця у вагонах поїздів і службових купе провідників

Злочинна організація діяла близько року і була знешкоджена в грудні 2024-го

Святошинський районний суд міста Києва затвердив угоду щодо участі у злочинній організації і зловживання службовим становищем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За версією обвинувачення, у 2024 році працівники «Укрзалізниці» утворили злочинну організацію і в незаконний спосіб заробляли на пасажирських перевезеннях.

Залізничники створювала штучний дефіцит залізничних квитків на популярних напрямках міжнародного сполучення, незаконно продавали місця у вагонах поїздів і службових купе провідників, займалися поборами з «безквиткових» пасажирів.

Злочинна організація діяла близько року і була знешкоджена в грудні 2024-го. До її складу входило щонайменше 15 осіб. Роль організатора оборудки слідство відводить голові Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський», а співорганізатора – заступнику начальника Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський».

Загальна сума шкоди «Укрзалізниці» оцінюється у 8,7 мільйона гривень.

Одним із співучасників був начальник поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 23/24, який залучив до протиправної діяльності працівників керованої ним поїзної бригади.

Лише за період з січня по червень 2024 року внаслідок злочинних дій начальника поїзда «Укрзалізниця» недоотримала від продажу квитків на потяг 733 тисячі гривень.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду. Сторони домовилися про штраф у 17 тисяч гривень і п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком два роки.

Колишній співробітник залізниці добровільно відшкодував 245 тисяч гривень збитків і задонатив 25 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Цивільний позов АТ «Укрзалізниця» суд задовольнив частково і постановив стягнути з до обвинуваченого ще 488 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Раніше угоду також уклав інструктор поїзних бригад резерву провідників пасажирських вагонів станції «Київ-Пасажирський».

