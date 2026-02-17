Польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці»

У Польщі судитимуть двох українських машиністів потяга, які начебто допомагали в організації незаконного перетину кордону іншими громадянами України

Окружна прокуратура в Перемишлі завершила розслідування та передає до суду справу проти двох українських машиністів «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Сьогодні, 17 лютого, речниця Окружної прокуратури в Перемишлі прокурор Марта Пентковська представила результати слідства. Повідомляється, що чоловіків звинувачують в організації каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

«Двоє машиністів «Укрзалізниці» – Роман Р. і Володимир В. – з метою отримання $12 тис майнової вигоди у 2024 році начебто переховували в електровозі поїзда Одеса-Перемишль двох українців, перевозячи їх через державний кордон без паспортного контролю українських і польських прикордонних служб», – йдеться в повідомленні.

Чоловікам вже висунуто обвинувачення. Кримінальний кодекс передбачає за ці злочини покарання від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів. Вони за кошти допомагали чоловікам вирішувати питання, пов’язані із призовом. За вимагання та отримання неправомірної вигоди їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.