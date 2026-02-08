Головна Країна Кримінал
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
фото з відкритих джерел

За попереднім висновком, причиною смерті чоловіка стала важка травма голови

Поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних травм 55-річному місцевому мешканцю. Затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це пише «Главком».

Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до правоохоронців після опівночі 7 лютого. За попереднім висновком експертів, причиною смерті стала важка травма голови.

Згідно з неофіційною інформацією, інцидент стався напередодні ввечері, близько 22:00, на житловому масиві Перемога в Дніпрі. За свідченнями очевидців у мережі, чоловік саме вигулював собаку біля свого будинку, коли сталася сутичка з військовослужбовцями. Потерпілого госпіталізували, проте пізніше він помер у лікарні.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП прокоментував ситуацію, заявивши про повне сприяння правоохоронним органам. У відомстві наголосили, що наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Слідчі вже вилучили речові докази та опитали свідків, що дозволило встановити причетність трьох військових. Наразі вони перебувають під вартою. Тим часом родичі та друзі загиблого продовжують пошук додаткових свідків та відеозаписів події, щоб забезпечити об'єктивний розгляд справи.

Як відомо, у Чернівцях пасажир автомобіля відмовився надати свої документи для перевірки та поранив військовослужбовця ТЦК, у відповідь той застосував травматичну зброю. Як інформує «Главком», про це повідомив Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як заявили в ТЦК, 7 лютого військовослужбовці Чернівецького районного ТЦК та СП спільно з представниками Нацполіції під час проведення заходів оповіщення зупинили автомобіль, аби перевірити військово-облікові документи.

Також правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв по групі оповіщення у Вінниці 1 лютого. Особу стрілка встановили – це місцевий житель. 4 лютого на Немирівському шосе його затримали оперативники та бійці КОРД.

Інцидент стався 1 лютого близько 10:40 на перехресті вулиць Казимира Малевича та Героїв Нацгвардії. Побачивши групу оповіщення, чоловік вистрілив з невстановленої зброї у напрямку службового авто та правоохоронців, після чого з місця події зник. 

До слова, в Одесі стався напад на військовослужбовця територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків. Інцидент вже розслідує поліція.

