Загибель 55-річного дніпрянина через побиття ТЦК. Військова служба правопорядку почала розслідування

За даними слідства, працівники одного з ТЦК у Дніпропетровській області завдали смертельних травм місцевому жителю (на фото)

Сирський доручив провести розслідування начальнику Головного управління Військової служби правопорядку

Військова служба правопорядку почала службове розслідування діяльності ТЦК у Дніпропетровській області після інциденту, який спричинив смерть 55-річного чоловіка. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВСП.

Східним територіальним управлінням Військової служби правопорядку направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення в діях військовослужбовців ТЦК до Національної поліції України, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та ДБР.

«Слідчим органам надається всебічне сприяння з метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розслідування обставин події. Наразі триває досудове розслідування: здійснюється збір і аналіз інформації, проводиться опитування посадових осіб та очевидців. Усім фактам, які можуть свідчити про перевищення службових повноважень, буде надано оперативну правову оцінку відповідно до законодавства України», – йдеться в заяві.

Зазначається, що головком доручив проведення розслідування начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Віталію Левченку.

«Командування Збройних сил України та Служба правопорядку рішуче засуджують будь-які прояви насильства, перевищення службових повноважень і протиправні дії з боку військовослужбовців, зокрема й представників ТЦК та СП. Кожен військовослужбовець несе персональну відповідальність за свої дії», – йдеться в заяві.

Як відомо, поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних травм 55-річному місцевому мешканцю. Затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до правоохоронців після опівночі 7 лютого. За попереднім висновком експертів, причиною смерті стала важка травма голови.

9 лютого та 10 лютого було обрано запобіжні заходи трьом працівникам терцентру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного дніпрянина. Одного з підозрюваних суд відправив до СІЗО без права внесення застави. По другому — оголосили перерву до 10 лютого. Щодо третього фігуранта, то йому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації.