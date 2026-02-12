Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Загибель 55-річного дніпрянина через побиття ТЦК. Військова служба правопорядку почала розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Загибель 55-річного дніпрянина через побиття ТЦК. Військова служба правопорядку почала розслідування
За даними слідства, працівники одного з ТЦК у Дніпропетровській області завдали смертельних травм місцевому жителю (на фото)
фото: «Суспільне»

Сирський доручив провести розслідування начальнику Головного управління Військової служби правопорядку

Військова служба правопорядку почала службове розслідування діяльності ТЦК у Дніпропетровській області після інциденту, який спричинив смерть 55-річного чоловіка. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВСП.

Східним територіальним управлінням Військової служби правопорядку направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення в діях військовослужбовців ТЦК до Національної поліції України, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та ДБР.

«Слідчим органам надається всебічне сприяння з метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розслідування обставин події. Наразі триває досудове розслідування: здійснюється збір і аналіз інформації, проводиться опитування посадових осіб та очевидців. Усім фактам, які можуть свідчити про перевищення службових повноважень, буде надано оперативну правову оцінку відповідно до законодавства України», – йдеться в заяві.

Зазначається, що головком доручив проведення розслідування начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Віталію Левченку.

«Командування Збройних сил України та Служба правопорядку рішуче засуджують будь-які прояви насильства, перевищення службових повноважень і протиправні дії з боку військовослужбовців, зокрема й представників ТЦК та СП. Кожен військовослужбовець несе персональну відповідальність за свої дії», – йдеться в заяві.

Як відомо, поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних травм 55-річному місцевому мешканцю. Затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до правоохоронців після опівночі 7 лютого. За попереднім висновком експертів, причиною смерті стала важка травма голови.

9 лютого та 10 лютого було обрано запобіжні заходи трьом працівникам терцентру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного дніпрянина. Одного з підозрюваних суд відправив до СІЗО без права внесення застави. По другому — оголосили перерву до 10 лютого. Щодо третього фігуранта, то йому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації

Читайте також:

Теги: ТЦК Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Омбудсмен повідомив про численні випадки затримання громадян представниками ТЦК без участі поліції
Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року – Лубінець
9 лютого, 16:07
Особу стрілка встановили – це місцевий житель
У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК
6 лютого, 10:45
Правоохоронцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду
Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
3 лютого, 11:20
Суд відмовився карати чоловіка за радянський прапор
На Дніпропетровщині суд виправдав чоловіка, який розгулював із комуністичним прапором
31 сiчня, 22:01
Виникла шарпанина, під час якої військовий вистрілив зі стартового пістолета, що мав при собі
На Житомирщині конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями завершився стріляниною
31 сiчня, 17:58
Фігуранти вимагали у потерпілого $6 000
В Одесі суд відправив під варту військових ТЦК за викрадення чоловіка
18 сiчня, 17:26
У конфлікт із цивільними потрапив військовослужбовець ТЦК 24-річний Вадим Дячук
На Тернопільщині працівник ТЦК відправився на фронт після скандалу із цивільними
16 сiчня, 16:25
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
16 сiчня, 12:35
На Львівщині водій вистрілив у бус ТЦК
На Львівщині водій стріляв у бус ТЦК. Поліція оголосила план перехоплення
14 сiчня, 17:07

Кримінал

Загибель 55-річного дніпрянина через побиття ТЦК. Військова служба правопорядку почала розслідування
Загибель 55-річного дніпрянина через побиття ТЦК. Військова служба правопорядку почала розслідування
На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи
На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи
У Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля (фото)
У Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля (фото)
Працював на ФСБ і залучив нардепа. Справа топпосадовця часів Януковича іде до суду
Працював на ФСБ і залучив нардепа. Справа топпосадовця часів Януковича іде до суду
Гроші тримали в РФ, а витрачали в ЄС: керівник САП розповів про схеми українських топкорупціонерів
Гроші тримали в РФ, а витрачали в ЄС: керівник САП розповів про схеми українських топкорупціонерів
Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам
Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua