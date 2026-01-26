Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень

У довгостроковій стратегії «Укрзалізниця» має відмовитися від тарифного тиску та перейти до реформ – депутати

У довгостроковій перспективі «Укрзалізниця» має відійти від практики вирішення фінансових проблем через підвищення вантажних тарифів і зосередитися на структурних реформах, зміні бізнес-моделі та розширенні клієнтської бази. Про це заявили народні депутати та представники бізнесу, коментуючи бюджетну політику та плани розвитку залізничного сектору для Центру транспортних досліджень.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку минулого року пропонував передбачити у державному бюджеті на 2026 рік понад 26 млрд грн фінансової підтримки «Укрзалізниці» для забезпечення пасажирських перевезень, гуманітарних і евакуаційних вантажів. Однак у фінальній редакції бюджету ці видатки враховані не були.

Голова підкомітету з питань промислової політики комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Муса Магомедов зазначив, що проблему можна вирішити лише через запровадження довгострокового механізму компенсації збитків пасажирських перевезень.

«Йдеться про повне фінансування таких збитків, внесення змін до бюджету на наступний рік і закладання відповідних витрат у бюджетах майбутніх років», – наголосив він.

Втім, бізнес продовжує висловлювати занепокоєння можливим підвищенням тарифів на вантажні перевезення. У Міністерстві розвитку визнають: за дефіциту бюджету «Укрзалізниці» у 38 млрд грн на 2026 рік питання індексації тарифів залишається на порядку денному. Проте, за словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, індексація має бути прогнозованою і зрозумілою для бізнесу, а держава повинна паралельно посилювати бюджетну підтримку компанії.

Представники промисловості попереджають, що різке зростання тарифів може призвести до втрати вантажопотоків і поглиблення фінансових проблем самої «Укрзалізниці». «Підвищення тарифів це дорога в нікуди: клієнти підуть, вантажопотік зменшиться, а збитки лише зростатимуть», – зазначають у галузевих асоціаціях.

Перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко наголошує, що ключ до стабільності – не в тарифному тиску, а в трансформації компанії. За її словами, «Укрзалізниця» має розширювати спектр послуг, активніше працювати з аграрним, хімічним і контейнерним сегментами, оптимізувати пасажирські перевезення та позбавлятися непрофільних активів.

«Залізниця повинна перейти від радянської моделі до повноцінної комерційної логіки – боротися за клієнта сервісом, ефективністю та прозорістю», – підкреслила парламентарка.

Вона додала, що у компанії вже є затверджена стратегія розвитку, яка передбачає саме такий підхід, і головне завдання держави та менеджменту «Укрзалізниці» – забезпечити її реальне виконання замість постійного повернення до ідеї підвищення тарифів.

Раніше президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що відсутність реального реформування «Укрзалізниці» з 2012 року обійшлася українській економіці вже у понад 200 млрд грн, які бізнес був змушений переплатити через завищені монопольні тарифи.