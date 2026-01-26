Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень
Бізнес продовжує висловлювати занепокоєння можливим підвищенням тарифів на вантажні перевезення
фото: glavcom.ua

У довгостроковій стратегії «Укрзалізниця» має відмовитися від тарифного тиску та перейти до реформ – депутати

У довгостроковій перспективі «Укрзалізниця» має відійти від практики вирішення фінансових проблем через підвищення вантажних тарифів і зосередитися на структурних реформах, зміні бізнес-моделі та розширенні клієнтської бази. Про це заявили народні депутати та представники бізнесу, коментуючи бюджетну політику та плани розвитку залізничного сектору для Центру транспортних досліджень. 

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку минулого року пропонував передбачити у державному бюджеті на 2026 рік понад 26 млрд грн фінансової підтримки «Укрзалізниці» для забезпечення пасажирських перевезень, гуманітарних і евакуаційних вантажів. Однак у фінальній редакції бюджету ці видатки враховані не були.

Голова підкомітету з питань промислової політики комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Муса Магомедов зазначив, що проблему можна вирішити лише через запровадження довгострокового механізму компенсації збитків пасажирських перевезень.

«Йдеться про повне фінансування таких збитків, внесення змін до бюджету на наступний рік і закладання відповідних витрат у бюджетах майбутніх років», – наголосив він.

Втім, бізнес продовжує висловлювати занепокоєння можливим підвищенням тарифів на вантажні перевезення. У Міністерстві розвитку визнають: за дефіциту бюджету «Укрзалізниці» у 38 млрд грн на 2026 рік питання індексації тарифів залишається на порядку денному. Проте, за словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, індексація має бути прогнозованою і зрозумілою для бізнесу, а держава повинна паралельно посилювати бюджетну підтримку компанії.

Представники промисловості попереджають, що різке зростання тарифів може призвести до втрати вантажопотоків і поглиблення фінансових проблем самої «Укрзалізниці». «Підвищення тарифів це дорога в нікуди: клієнти підуть, вантажопотік зменшиться, а збитки лише зростатимуть», – зазначають у галузевих асоціаціях.

Перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко наголошує, що ключ до стабільності – не в тарифному тиску, а в трансформації компанії. За її словами, «Укрзалізниця» має розширювати спектр послуг, активніше працювати з аграрним, хімічним і контейнерним сегментами, оптимізувати пасажирські перевезення та позбавлятися непрофільних активів.

«Залізниця повинна перейти від радянської моделі до повноцінної комерційної логіки – боротися за клієнта сервісом, ефективністю та прозорістю», – підкреслила парламентарка.

Вона додала, що у компанії вже є затверджена стратегія розвитку, яка передбачає саме такий підхід, і головне завдання держави та менеджменту «Укрзалізниці» – забезпечити її реальне виконання замість постійного повернення до ідеї підвищення тарифів.

Раніше президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що відсутність реального реформування «Укрзалізниці» з 2012 року обійшлася українській економіці вже у понад 200 млрд грн, які бізнес був змушений переплатити через завищені монопольні тарифи.

Читайте також:

Теги: перевезення фінансування залізниця бізнес Укрзалізниця тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Між Україною та США немає глибоких економічних протиріч
Угода вільної торгівлі України та США
29 грудня, 2025, 15:31
Українська економіка утримує рівновагу, але не переходить до відновлення
Економіка війни: стабільність без розвитку
Вчора, 22:30
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
3 сiчня, 04:56
Відтепер продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізосіб в іноземних банках
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
14 сiчня, 13:02
Європа відчула полегшення після відмови Трампа ввести тарифи
Європа відчула полегшення після відмови Трампа ввести тарифи
22 сiчня, 01:01
Одна зі знищених Росією українських лікарень
Уряд спрямував понад 700 млн грн на відновлення критичної інфраструктури
22 сiчня, 17:27
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
Бізнес переплатив понад 200 млрд грн через імітацію реформ «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
20 сiчня, 12:40
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
15 сiчня, 12:01
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко
ПДВ для ФОПів. Тимошенко повідомила гарну новину для малого бізнесу
22 сiчня, 13:13

Економіка

Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень
Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень
Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times
Замкнене коло боргів на балансуючому ринку блокує розвиток енергетики – УВЕА
Замкнене коло боргів на балансуючому ринку блокує розвиток енергетики – УВЕА
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua