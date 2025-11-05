Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів
Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області
фото: Уніан (ілюстративне)

Провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки

За клопотанням Донецької обласної військової адміністрації «Укрзалізниця» тимчасово обмежує поїзди краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх п'яти поїздів далекого сполучення краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправки. Донецька ОВА наразі організовує автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки. Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.

«Безпека пасажирів – наш головний пріоритет. Ми уважно стежимо за ситуацією і відновимо рух, щойно це стане можливим», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» планує підвищити ціни на квитки у СВ-вагони і перший клас поїздів Інтерсіті. За рахунок цих коштів розраховують збільшити дохід перевізника.

До слова, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко представив деталі нової соціальної програми, названої «УЗ-3000». Її суть полягає у наданні платникам податків безкоштовних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону.

Теги: потяг Донеччина Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День залізничника – професійне свято працівників залізничного транспорту, яке має давню історію
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:15
Українські сили успішно перешкодили російським планам окупувати більшу частину Донбасу до листопада
Триває контрнаступальна операція. Зеленський повідомив про успіхи на Донбасі
9 жовтня, 10:04
Двоє пасажирів перебувають у критичному стані
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
13 жовтня, 16:05
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
Американська торговельна палата закликала уряд скасувати крос-субсидування пасажирських залізничних перевезень у 2026 році
6 жовтня, 12:23
За словами українського лідера, у Покровську тривають бої
Президент повідомив, де на фронті окупанти зосередили найбільше сил
27 жовтня, 20:35
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
28 жовтня, 07:42

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів
«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів
«Блекаут». Мовознавиця назвала український відповідник популярного англійського слова
«Блекаут». Мовознавиця назвала український відповідник популярного англійського слова
Відключення світла 6 листопада 2025 року: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 6 листопада 2025 року: графіки від «Укренерго»
Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)
Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)
Вкрав собаку біля готелю? Нардеп Мазурашу відреагував на звинувачення
Вкрав собаку біля готелю? Нардеп Мазурашу відреагував на звинувачення

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua