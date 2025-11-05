«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів

Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області

Провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки

За клопотанням Донецької обласної військової адміністрації «Укрзалізниця» тимчасово обмежує поїзди краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх п'яти поїздів далекого сполучення краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправки. Донецька ОВА наразі організовує автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки. Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.

«Безпека пасажирів – наш головний пріоритет. Ми уважно стежимо за ситуацією і відновимо рух, щойно це стане можливим», – йдеться у заяві.

