У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що один із машиністів поїзда не поступився дорогою іншому

У районі села Яблунов-над-Турньоу у Словаччині зіштовхнулися два швидкісні потяги. За попередньою інформацією, близько 100 пасажирів отримали легкі травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tasr.

Двоє пасажирів перебувають у критичному стані. Ще троє людей заблоковані в уламках, станом на 13:44 інформація про їхній стан була невідома. Загиблих унаслідок аварії, попередньо, немає.

Наслідки аварії фото: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

За словами міністра внутрішніх справ Матуша Сутай Естока, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда не поступився дорогою іншому. «Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», – пояснив він.

