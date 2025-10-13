Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
Двоє пасажирів перебувають у критичному стані
фото: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що один із машиністів поїзда не поступився дорогою іншому

У районі села Яблунов-над-Турньоу у Словаччині зіштовхнулися два швидкісні потяги. За попередньою інформацією, близько 100 пасажирів отримали легкі травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tasr.

Двоє пасажирів перебувають у критичному стані. Ще троє людей заблоковані в уламках, станом на 13:44 інформація про їхній стан була невідома. Загиблих унаслідок аварії, попередньо, немає.

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих фото 1
Наслідки аварії
Наслідки аварії
фото: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

За словами міністра внутрішніх справ Матуша Сутай Естока, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда не поступився дорогою іншому. «Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», – пояснив він.

Нагадаємо, у Смоленській області РФ на залізничному переїзді вантажний автомобіль зіткнувся з локомотивом.

До слова, на Івано-Франківщині сталась ДТП, у якій декілька осіб травмувались після зіткнення мікроавтобуса з легковиком.

Читайте також:

Теги: Словаччина аварія потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для приміського сполучення на Київщині організовано тактовий рух між Києвом та Бояркою
Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)
14 вересня, 09:39
Сенатор заявив, що «наслідки мають бути і будуть»
Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією
16 вересня, 14:18
Унаслідок ударів є знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
25 вересня, 08:36
Постраждалих немає, втім є пошкодження залізничної інфраструктури
Збільшилася кількість потягів, які затримуються через ворожі обстріли – «Укрзалізниця»
25 вересня, 13:58
Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зробила заяву про енергоресурси з РФ
Словаччина назвала умову, за якої відмовиться від російської нафти
18 вересня, 06:58
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці
4 жовтня, 13:06
Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу
Удар по вокзалу Шостки. Серед постраждалих троє дітей
4 жовтня, 13:40
Армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей
Внаслідок атаки РФ по Шостці поранено близько 30 людей, один чоловік загинув
4 жовтня, 16:49
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом
Енергетична Ставка, зустріч Зеленського з прем'єром Нідерландів. Головне за 6 жовтня
6 жовтня, 21:13

Соціум

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці
В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео)
В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео)

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua