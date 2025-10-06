Головна Гроші Економіка
Американська торговельна палата закликала уряд скасувати крос-субсидування пасажирських залізничних перевезень у 2026 році

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Американська торговельна палата закликала уряд забезпечити державне фінансування пасажирських перевезень «Укрзалізниці»

Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговельною палатою в Україні (АСС), закликала український уряд впровадити державне фінансування залізничних пасажирських перевезень, та скасувати механізм крос-субсидування за рахунок доходів від вантажного сегмента у 2026 році. 

В АСС наголошують: проблема збитковості пасажирських перевезень залишається актуальною вже тривалий час. І попри те, що наразі «УЗ» намагається розвивати та оптимізувати пасажирський сегмент, у 2025 році фінансові втрати компанії від цього виду перевезень прогнозуються на рівні понад 22 млрд грн.

«Перекладання фінансового навантаження та покриття збитків пасажирських перевезень за рахунок доходів від вантажного сегмента є економічно невиправданим, суперечить європейським підходам та стримує подальший розвиток залізничної галузі», – підкреслили в АСС.

Компанії-члени Палати закликали уряд розробити механізм річної субвенції для компенсації прогнозованих у 2026 році збитків «УЗ» від пасажирських перевезень за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 21 млрд грн. Це, на переконання АСС, стане важливим кроком для формування ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі.

Раніше Європейська бізнес асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправника. У ЄБА підкреслили, що модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для «УЗ», адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» висловила ініціативу підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.

тарифи Укрзалізниця фінансування перевезення

