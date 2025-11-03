Головна Країна Суспільство
У виграші будуть всі. Член наглядової ради «Укрзалізниці» розхвалив програму «УЗ-3000»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укрзалізниця» пропонує непродані квитки в непікові сезони як соціальну програму
фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» пропонує «преміальні безкоштовні квитки» як соціальну програму. Лещенко пояснив деталі «УЗ-3000»

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко представив деталі нової соціальної програми, названої «УЗ-3000». Її суть полягає у наданні платникам податків безкоштовних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сергія Лещенка.

Лещенко пояснив, що в попередні роки збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниці» традиційно покривалися за рахунок прибутків від вантажних. Однак через падіння вантажних перевезень через війну уряд ухвалив рішення фінансувати збитки пасажирського сектору напряму з державного бюджету.

Лещенко підкреслив, що фінансування пасажирських перевезень коштом платників податків – це європейська модель, яка діє в усіх країнах ЄС і має запрацювати в Україні. «В нас вона запрацює, але на додачу пасажири отримають преміальні безкоштовні квитки в межах низького сезону. В Німеччині теж діє багато програм з дисконтування залізничних перевезень, що є типовим методом боротьби за клієнта та зменшення викидів СО2», – пояснив Лещенко.

На додачу, як «крок подяки» та зворотний фідбек для громадян, УЗ пропонує непродані квитки в непікові сезони як соціальну програму.

Програма стосується періодів низького попиту на поїздки. Наприклад, якщо у серпні перевозиться 2,6 млн пасажирів, то в лютому – лише 1,9 млн. Тобто, у непікові місяці вагони їздять на 30% порожніми.

Скасувати ці рейси неможливо. Тому УЗ пропонує частину місць, які не продаються, а це близько 700 тис. вільних місць щомісяця у непікові місяці, надати громадянам як соціальну програму. Лещенко зазначив, що це питання вибору для українця, чи скористатися цією пільгою, якщо його задовольнять час та маршрути поїздок.

У підсумку, за словами Лещенка, у виграші залишаються всі: «Держава – не лише профінансувала коштом платників податків УЗ, але дала можливість частині платників податків отримати зворотній фідбек у вигляді соціальної допомоги. Промисловість – не страждає від одномоментного різкого підняття вантажних тарифів в умовах війни. УЗ – отримала ресурс для покриття збитків пасажирки і водночас населила вагони в низький сезон, вирівнявши дефіцит у високий сезон. Місцеві громади – отримали новий споживчий попит від відвідувачів. Місцевий бізнес – отримав нових клієнтів. Всі у виграші».

Лещенко підсумував, що противники такої програми згодом згодом візьмуть бонусний квиток і поїдуть залізницею.

У коментарях під дописом Сергія Лещенка люди здебільшого розкритикували таку ініціативу.

Лещенко підкреслив, що використання «преміальних кілометрів» є виключно правом, а не обов’язком пасажира. «Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати – той не поїде. В музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат», – розповів Лещенко.

Член наглядової ради запевнив, що програма жодним чином не передбачає жодних нових бюджетних видатків. Він спростував заяви критиків, назвавши їхню інформацію «маячнею про додаткові бюджетні розходи».

Лещенко пояснив, що ресурс для «УЗ-3000» – це невикористані місця у низький сезон. «Зараз листопад, це низький сезон мобільності українців. Тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць на сьогодні, в понеділок 3 листопада. Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму УЗ-3000», – заявив Лещенко.

Лещенко наголосив, що програма не буде діяти в періоди високого попиту, такі як канікули чи святкові дні. «Зрозуміло, що в час канікул або свят не буде високий попит. Але ми і не пропонуємо ці періоди в програму УЗ-3000. Пропонуємо період низької мобільності», – заявив він.

Нагадаємо, в Україні почне роботу спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстані 3000 км. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 1 листопада.

«Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від «Укрзалізниці» – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші», – зазначив він.

За словами президента, ця програма зараз пропрацьовується.

