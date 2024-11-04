День залізничника України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках

У День залізничника варто привітати усіх працівників залізничного транспорту, побажати їм ввічливих пасажирів і, звісно ж, легкої дороги

День залізничника – це професійне свято працівників залізничного транспорту. Раніше в Україні залізничники відзначали його в першу неділю серпня, але у 2002 році дата свята змінилася і стала фіксованою.

У воєнний час працівники залізниці виконують надзвичайно важливу та складну роботу – від початку війни «Укрзалізниця» евакуювала на захід України та за кордон кілька мільйонів українців. Завдяки злагодженій роботі Україну змогли відвідати світові знаменитості та політики. «Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День залізничника у 2024 році.

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Коли відзначають День залізничника 2024?

Згідно з указом президента України «Про внесення зміни до указу президента України від 15 липня 1993 року № 257» від 11 грудня 2002 р. № 1140/2002 День залізничника відзначається щорічно 4 листопада.

В Україні сьогодні – понад 30 тис. км залізничних колій, близько 300 тис. осіб працює на залізниці. Це і машиністи, і зв'язківці, і енергетики, провідники та диспетчери, чергові на станціях і багато інших спеціалістів – усі вони забезпечують комфорт і безпеку пасажирів та вантажів.

Історія свята Дня залізничника

День залізничника був заснований в Російській імперії у 1896 році і святкувався щорічно 25 червня аж до 1917 року. Після 1917 року свято було забуте майже на двадцять років. У СРСР свято відновили постановою від 9 липня 1940 року. Залізничники відзначали професійне свято у першу неділю серпня (святкується досі в Росії, у Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Болгарії).

Після здобуття незалежності свято було встановлено в Україні згідно з указом президента «Про День залізничника» від 15 липня 1993 року № 257/93-рп і відзначалося у першу неділю серпня, як і було в СРСР.

Київський вокзал, ймовірно, у 1950-х роках архівне фото

Із 2002 року День залізничника відзначається щорічно 4 листопада. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні.

До незалежності України офіційна історіографія називала першою залізничною лінією ділянку Одеса – Балта, яка була побудована на 5 років пізніше від лінії Перемишль – Львів. Комуністичний режим замовчував усі досягнення на тій території сучасної України, яка належала не до царської Росії, а до Австро-Угорщини.

Залізничники та велика війна

За два роки повномасштабної війни завдяки професіоналізму працівників «Укрзалізниці» вдалося евакуювати понад 4 млн українців, у тому числі 1 млн дітей. Здійснено 1100 евакуаційних рейсів, завдяки яким люди виїхали з-під постійних російських обстрілів. Водночас 601 працівник залізниці загинув від початку широкомасштабної війни в Україні.

фото: Ukrzaliznytsia

Попри війну компанія нарощує показники вантажних перевезень, створює нові логістичні ланцюжки, шукає альтернативні маршрути українського експорту. І один з найважливіших серед них – зерновий (понад 45 млн тонн зернових на експорт перевезено залізницею).

«Ми взяли на себе нетипові для мирного часу функції: медичні поїзди, поїзд-кухня, пункти незламності на 94 вокзалах. Дбаємо про підвищення комфорту пасажирів, розвиваємо сервіси та послуги, працюємо над проєктами з безбар’єрності. Понад 700 дипломатичних місій дісталися в Україну саме залізницею», – наголосили в «Укрзалізниці».

фото: Ukrzaliznytsia

На сьогодні понад 10,2 тис. залізничників захищають Україну в лавах Сил оборони та безпеки. Більш як 850 ветеранів уже повернулися до роботи на залізниці.

Привітання до Дня залізничника у віршах

Залізничники, вітаю!

Хай життя вас надихає,

Хай ростуть зарплата й досвід,

Радість хай життя приносить!

Хай чекають гарні зміни,

Не лякають вас хай ціни,

Хай доходів вистачає,

Щоб життя здавалось раєм!

***

Потяги й паровози –

Ваша головна любов,

У спеку й в дощ, у сніг, в морози

Їдете ви знову і знов.

І попри усі напасті

Ходять ваші потяги!

За усе це просто щастя

Ми вам бажаєм як завжди!

***

З Днем залізничника вітаю!

Роботи гарної бажаю.

Щоб перон завжди був світлим,

Пасажир щоб був привітним.

Зарплатні бажаю вище,

З рідними бувати більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам – перемоги.

***

Щоб розклад вірним був і вдома,

На вас чекала вся родина,

Щоб ви не почували втоми

А пасажири вас любили!

Привітання до Дня залізничника у прозі

Нехай ваше життя буде як шлях залізницею: безперешкодним, легким та успішним. А якщо й трапляється щось погане, то завжди вдається повернути важіль у потрібному напрямку. З Днем залізничника!

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З Днем залізничника! Нехай ти будеш не тільки багато працювати, а й багато подорожувати, нехай шлях твого життя буде щасливим, яскравим, мирним і по-сімейному теплим!

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Вітаю з Днем залізничника! Нехай рейки твого життя ніколи не закінчуються і йдуть у нескінченну далечінь. Зелений семафор всім твоїм починанням і найтепліших зустрічей на пероні. Нехай тебе завжди супроводжує удача, подібна до швидкісного поїзда: постійно везе і скрізь встигає!

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Вітаю з Днем залізничника! Хочу побажати розквіту твоїй сфері, щоб ти міг пишатися своєю професією! Будь відкритим, щирим та відвертим! Нехай твоя робота приносить людям безліч можливостей подорожувати та знайомитися з чудовими краєвидами різних міст та сіл у різних країнах! Бажаю радості, вдачі та кохання!

Привітання до Дня залізничника у яскравих листівках

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистостях з нагоди Дня працівників і працівниць залізниці.

Президент нагадав, що українські залізничники допомогли евакуювати 4 млн людей із зони бойових дій. «Наша залізниця, ви всі, ви змогли перевезти вже тільки від початку цього року більше, ніж 120 млн тонн вантажів, зокрема, і глобально важливих вантажів, таких, як продовольство. І я вдячний кожній країні та Євросоюзу за підтримку залізничних шляхів», – сказав Зеленський. Президентка Європейської комісії наголосила, що Україна може пишатися своїми залізничниками.