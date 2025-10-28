Головна Світ Політика
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
фото: АР

На Донеччині тривають запеклі бої

Російські війська посилили наступальні дії в Донецькій області, активізувавши операцію на східному напрямку на тлі безрезультатних мирних ініціатив президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

Російський диктатор Володимир Путін наказав військовому командуванню встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року. За даними видання, частина російських підрозділів уже проникла до міста, однак українська сторона заперечує інформацію про повне оточення своїх сил.

Financial Times підкреслює, що до 2024 року Покровськ мав стратегічне значення як важливий транспортно-логістичний вузол, і його втрата могла б стати серйозним ударом для України, відкривши противнику нові напрями для наступу.

Генштаб ЗСУ підтвердили присутність близько 200 російських військових у межах міста. Водночас уздовж усієї лінії фронту, протяжністю близько тисячі кілометрів, тривають запеклі бої.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Покровськ на Донеччині є головною ціллю окупантів. Російська Федерація стягнула туди найбільше своїх ударних сил.

Глава держави розповів, що мав розмову з військовими про ситуацію у Покровську та сусідніх районах. «Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ», – сказав президент. 

Як повідомлялося, у Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові.

Теги: війна Донеччина путін росія

