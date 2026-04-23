Укрзалізниця запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Перший рейс нових дитячих вагонів розпочався з Київського вокзалу
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Концепція «Казковий український ліс»: аудіоказки, манежі та спеціальне меню для маленьких пасажирів

Укрзалізниця цієї весни поповнює парк шістьма новими дитячими купейними вагонами, оздобленими в концепції «Казковий український ліс». Перші три вже вийшли на маршрути Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.  

Де і коли курсуватимуть нові вагони

Квитки на дитячі вагони вже доступні у мобільному застосунку Укрзалізниці – в ньому вагони мають спеціальне маркування «Дитячий». Придбати їх можна виключно через застосунок; вартість відповідає ціні купейного квитка аналогічного класу в тому самому поїзді. Діти до п'яти років включно подорожують безкоштовно без окремого квитка.

Перші три вагони курсують у складі двох поїздів:

  • №011/012 Львів – Одеса: квитки зі Львова – з 24 квітня, з Одеси – з 25 квітня;
  • №001/002 Харків – Івано-Франківськ: з Харкова – з 2 травня, з Івано-Франківська – з 3 травня.

Ще три вагони найближчим часом поповнять склади інших пасажирських поїздів.

Що є всередині

Вагони оснащені з урахуванням потреб найменших пасажирів. Для безпеки передбачено:

  • додаткові коридорні поручні по зросту дитини;
  • захисні елементи для верхніх поличок;
  • манежі для безпечного сну;
  • навісні сидіння у вбиральнях та сповивальні столики;
  • підігрівачі пляшечок дитячого харчування;
  • складні пандуси для доступності.

На борту діє дитяче меню: сирники або нагетси з гречкою. Окрема деталь проєкту – аудіоказка, яку спільно з українським письменником Сашком Дерманським створили спеціально для цих вагонів. Її транслюватимуть щовечора після відправлення з початкової станції. 

Укрзалізниця запустила нові дитячі вагони
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Нагадаємо, перший дитячий вагон Укрзалізниця запустила у серпні 2024 року – у партнерстві з ЮНІСЕФ на маршруті Харків – Ясіня. Невдовзі до нього приєднався ще один вагон на сполученні Харків – Ужгород.

До слова, з 25 квітня Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки: вартість проїзду змінюватиметься залежно від попиту та наповненості вагонів.

