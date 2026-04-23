Укрзалізниця запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині
Концепція «Казковий український ліс»: аудіоказки, манежі та спеціальне меню для маленьких пасажирів
Укрзалізниця цієї весни поповнює парк шістьма новими дитячими купейними вагонами, оздобленими в концепції «Казковий український ліс». Перші три вже вийшли на маршрути Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Де і коли курсуватимуть нові вагони
Квитки на дитячі вагони вже доступні у мобільному застосунку Укрзалізниці – в ньому вагони мають спеціальне маркування «Дитячий». Придбати їх можна виключно через застосунок; вартість відповідає ціні купейного квитка аналогічного класу в тому самому поїзді. Діти до п'яти років включно подорожують безкоштовно без окремого квитка.
Перші три вагони курсують у складі двох поїздів:
- №011/012 Львів – Одеса: квитки зі Львова – з 24 квітня, з Одеси – з 25 квітня;
- №001/002 Харків – Івано-Франківськ: з Харкова – з 2 травня, з Івано-Франківська – з 3 травня.
Ще три вагони найближчим часом поповнять склади інших пасажирських поїздів.
Що є всередині
Вагони оснащені з урахуванням потреб найменших пасажирів. Для безпеки передбачено:
- додаткові коридорні поручні по зросту дитини;
- захисні елементи для верхніх поличок;
- манежі для безпечного сну;
- навісні сидіння у вбиральнях та сповивальні столики;
- підігрівачі пляшечок дитячого харчування;
- складні пандуси для доступності.
На борту діє дитяче меню: сирники або нагетси з гречкою. Окрема деталь проєкту – аудіоказка, яку спільно з українським письменником Сашком Дерманським створили спеціально для цих вагонів. Її транслюватимуть щовечора після відправлення з початкової станції.
Нагадаємо, перший дитячий вагон Укрзалізниця запустила у серпні 2024 року – у партнерстві з ЮНІСЕФ на маршруті Харків – Ясіня. Невдовзі до нього приєднався ще один вагон на сполученні Харків – Ужгород.
До слова, з 25 квітня Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки: вартість проїзду змінюватиметься залежно від попиту та наповненості вагонів.
