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Частину України накриють дощі: погода на 3 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Частину України накриють дощі: погода на 3 червня 2026 року
3 червня на Правобережжі України очікуються дощі, місцями значні
фото: glavcom.ua
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Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 16–18° тепла

У середу, 3 червня, в Україні помірно тепла погода, проте Правобережжя накриє атмосферний фронт із дощами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Хмарно з проясненнями. На Правобережжі очікуються помірні дощі, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні. На решті території опадів не прогнозується. Вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті подекуди туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 10–15°, вдень 16–21°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 25°.

Частину України накриють дощі: погода на 3 червня 2026 року фото 1

У середу, 3 червня, у Києві хмарно з проясненнями, очікуються дощі. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 10–15°, вдень 16–21°; у Києві вночі 11–13°, вдень 16–18°.

Синоптики пояснюють: на початку червня над Україною змінюються повітряні маси. Холодне повітря поступово відступає на схід, його замінює тепліше з Західної Європи. Найближчими днями температура підвищиться вночі до 8–15°, вдень – до 18–23°, на півдні країни до 25°. Тиск падатиме, тож у четвер дощі поширяться на більшу частину території, крім сходу. У п'ятницю стане тепліше, проте на заході дощова погода збережеться.

Нагадаємо, поки спека б'є рекорди у Європі, Україна залишається осторонь літніх аномалій – прохолодне повітря зі Скандинавії тримає температуру в межах норми, а подекуди й нижче.

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 1–7 червня 2026 року: на українців чекає мінливий тиждень з дощами, грозами та коливаннями температури.

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Теги: спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер дощ погода календар

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