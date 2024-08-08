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«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон: які його особливості (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон: які його особливості (фото)
Купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків

Сьогодні, 8 серпня, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначають залізничники, купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Однак, як зазначає пресслужба, найбільш цікавим вагон буде для дітей до 8 років.

Квитки на нього можна придбати виключно в застосунку «Укрзалізниці». Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.

Особливості дитячого вагона

  • У коридорі вагона є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування;
  • кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані «Іскорками суперсил» – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН;
  • у кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою;
  • вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.
6 фото
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У дитячому вагоні повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

Зокрема, проєктування вагона та капітальний ремонт з модернізацією тривали шість місяців на потужностях «Укрзалізниці» у спеціальному цеху. У ньому повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.

До слова, за перше півріччя 2024 року державна компанія «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Але за результатами року вона очікує збиток майже у 3 млрд грн, хоча обсяги перевезень зростають.

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Теги: діти потяг Укрзалізниця

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