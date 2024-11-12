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Укрзалізниця запустить ще один купейний дитячий вагон

Ірина Бура
glavcom.ua
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Укрзалізниця запустить ще один купейний дитячий вагон
фото: Укрзалізниця

Дитячий вагон курсуватиме сполученням Харків – Ужгород з 19 листопада

Укрзалізниця запустить ще один дитячий купейний вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ. Про це повідомили в компанії.

Він курсуватиме у складі потягу №17/18 сполученням ХарківУжгород з 19 листопада.

Дитячі вагони призначені для подорожей найменших пасажирів (віком від 0 до 8 років) та їхніх батьків.

"Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.

Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка", – зазначили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця запустить ще один дитячий купейний вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.

Він курсуватиме у складі потягу №17/18 сполученням Харків – Ужгород з 19 листопада, повідомляють у компанії.

Дитячі вагони призначені для подорожей найменших пасажирів (віком від 0 до 8 років) та їхніх батьків.

"Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.

Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка", – зазначили в Укрзалізниці.

До слова, Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон 8 серпня у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Наприкінці літа навіть додали спеціальне меню для найменших пасажирів.
 

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Теги: діти Укрзалізниця Харків Ужгород

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